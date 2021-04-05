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美股4月可望再創佳績 因為歷史經驗這麼說

編譯易起宇／綜合外電
就歷史資料來看，4月是美股每年表現第二佳的月份。美聯社
就歷史資料來看，4月是美股每年表現第二佳的月份。美聯社

美國股市3月的震盪走勢讓投資人心驚膽跳，但全月來講還是收高，標普500指數漲4.2%，甚至寫下去年11月以來最佳單月表現。不過接下來有個可能更不錯的好消息，那就是4月通常是美股表現最強勁的月份之一。

美國銀行（BofA）技術研究策略師蘇特梅爾（Stephen Suttmeier）表示，股市3月底向來會季節性走低，但反而可能在4月初的季節性走高之前，提供牛市投資人一個機會；據美銀統計，4月頭10個交易日的平均報酬率為0.88%（中位數1.12%），而3月最後10個交易日的平均報酬率為負0.29%。

對大多數月份來說，股市月初的表現也通常會優於月底。蘇特梅爾表示，標普500從1928年以來每月的季節性趨勢顯示，每月1-10日的表現通常會比最後10個交易日的表現強勁，今年頭三個月的股市已遵循這種季節性模式。

LPL Financial策略師迪翠克說，就歷史經驗來看，4月是每年股市表現「第二好」的月份，而且大部分的漲幅傾向發生在該月的頭18天。

不過，並非所有策略師都預期股市4月會一帆風順，其中一個危險訊號就是公債殖利率攀升。Ally Invest投資策略主管貝爾說：「我認為股市有可能繼續維持震盪一、兩個月，投資人還在消化他們面對的這個新環境，也就是利率和通膨都更高了。」

投資 殖利率 美國

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