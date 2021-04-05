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印度染疫數暴增 單日確診破10萬創新高

3月非農業超預期 道瓊標普500早盤再創新高

編譯王巧文／綜合外電
美股三大指數5日早盤開高走高，原因是美國3月就業數據強勁，且新冠疫苗施打計畫加速，提振投資人信心。路透
美股三大指數5日早盤開高走高，原因是美國3月就業數據強勁，且新冠疫苗施打計畫加速，提振投資人信心。路透

美股三大指數5日早盤全面走高，道瓊與標普500再創新高，因美國3月就業數據強勁，且各地政府加快新冠疫苗施打腳步，提振了投資人對經濟復甦的信心；而特斯拉第1季交車量亮眼，激勵5日股價漲逾6%。

道瓊工業指數5日早盤上漲242點，或0.8%；標普500指數漲0.7%至4052.46點；那斯達克指數漲0.8%；費城半導體指數漲約1%；台積電ADR一度漲0.6%，之後漲幅收斂，回到平盤狹幅波冬。

美國勞工部上周五（2日）公布， 非農業就業人數激增91.6萬人，增幅不僅寫去年8月來最高，更遠超出市場預估的67.5萬人，失業率也降至6%，符合經濟學家預期。

特斯拉公布第1季交車量近18.5萬輛，不僅突破該公司的歷來最高紀錄，也超過市場預測，激勵股價飆漲。

Commonwealth Financial Network高級全球投資分析師Anu Gaggar表示，鬆綁防疫措施、加速疫苗接種、和拜登政府的刺激方案，已幫助美國景氣回升。就業人數和薪資加速成長，可望拉抬物價上漲，並將測試美國聯準會（Fed）應對通膨的耐心。

指數 美國 就業

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