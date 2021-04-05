葉倫將呼籲採行全球企業最低稅負制 避免惡性競爭

美國財長葉倫將呼籲實施全球性的最低企業稅負制。 路透

美國 財政部長葉倫 預定5日在芝加哥全球事務委員會（Chicago Council on Global Affairs）發表演說，這是她上任後首次重大談話；外媒取得的講稿顯示，葉倫將呼籲實施全球最低企業稅負制，以提升企業競爭力，為各國政府籌措財源，並避免惡性競爭。

美國媒體Axios引述講稿內容指出，葉倫這項訴求，將為總統拜登 調高企業稅以籌措資金挹注逾2兆美元基建方案的計畫，提供合理的依據。

報導指出，葉倫將說明為何應說服其他國家採行全球性的最低稅負制，因為這可減少企業遷至境外的可能性。

講稿指出：「競爭力不只是總部位於美國的企業如何與其他公司在併購中競爭，而是確保各國政府建立穩定的稅務體制，可以籌得充足的收入來投資不可或缺的公共財及應對危機，並確保所有公民公平分擔政府財務負擔。」

葉倫也將表示：「我們正與G20國家協商全球最低企業稅負制，這能夠終止惡性競爭。」

拜登有意把企業稅由21%調高至28%，也準備把美企海外獲利的稅率由10.5%調高至21%。拜登已要求財政部等部會首長向民眾闡述這些計畫，葉倫的任務則是向國際社會說明政策，也將為本周舉行的國際貨幣基金（IMF）及世銀（WB）年會定調。