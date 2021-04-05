我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孟加拉發生渡輪和貨輪碰撞事故 至少26人罹難

阻無證客闖關 拜登政府中美洲播廣告：別讓孩子陷險境

葉倫將呼籲採行全球企業最低稅負制 避免惡性競爭

編譯林奕榮／綜合外電
美國財長葉倫將呼籲實施全球性的最低企業稅負制。 路透
美國財長葉倫將呼籲實施全球性的最低企業稅負制。 路透

美國財政部長葉倫預定5日在芝加哥全球事務委員會（Chicago Council on Global Affairs）發表演說，這是她上任後首次重大談話；外媒取得的講稿顯示，葉倫將呼籲實施全球最低企業稅負制，以提升企業競爭力，為各國政府籌措財源，並避免惡性競爭。

美國媒體Axios引述講稿內容指出，葉倫這項訴求，將為總統拜登調高企業稅以籌措資金挹注逾2兆美元基建方案的計畫，提供合理的依據。

報導指出，葉倫將說明為何應說服其他國家採行全球性的最低稅負制，因為這可減少企業遷至境外的可能性。

講稿指出：「競爭力不只是總部位於美國的企業如何與其他公司在併購中競爭，而是確保各國政府建立穩定的稅務體制，可以籌得充足的收入來投資不可或缺的公共財及應對危機，並確保所有公民公平分擔政府財務負擔。」

葉倫也將表示：「我們正與G20國家協商全球最低企業稅負制，這能夠終止惡性競爭。」

拜登有意把企業稅由21%調高至28%，也準備把美企海外獲利的稅率由10.5%調高至21%。拜登已要求財政部等部會首長向民眾闡述這些計畫，葉倫的任務則是向國際社會說明政策，也將為本周舉行的國際貨幣基金（IMF）及世銀（WB）年會定調。

葉倫 拜登 美國

上一則

「再通膨交易」是美國的產物 反成為其他G7國家的煎熬

延伸閱讀

阻無證客闖關 拜登政府中美洲播廣告：別讓孩子陷險境

阻無證客闖關 拜登政府中美洲播廣告：別讓孩子陷險境
拜登斥逾千億推清潔能源電動車發展 柯瑞：不是要抗中

拜登斥逾千億推清潔能源電動車發展 柯瑞：不是要抗中
遭左右派夾擊 賀錦麗接手移民難題 禍福相倚

遭左右派夾擊 賀錦麗接手移民難題 禍福相倚
邊境危機？無證移民跨越邊界 3月暴增、創15年新高

邊境危機？無證移民跨越邊界 3月暴增、創15年新高

熱門新聞

ViacomCBS等媒體巨擘上周股票慘遭拋售。路透

傳老虎黨家族辦公室大爆倉 巨額拋售後華爾街緊盯開盤

2021-03-29 11:01
投資顧問認為，中國政府的長期目標是絕對掌控國營經濟，特斯拉不如趁早離開中國。(美聯社)

從特斯拉看美企在中國處境 專家：趁早離開為吉

2021-03-30 10:45
全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐。路透

達里歐：比特幣很可能會被政府認定違法

2021-03-28 12:13
有詐騙集團假冒候選人陣營名義發「競選郵件」，讓收件人按下信中的「取消訂閱」(unsubscribe)反而因此遭駭，個資外流。(Pixabay)

全美去年4900萬人受害 拒當詐騙肥羊 謹記3大警訊

2021-03-29 13:33
半導體設備龍頭應用材料（Applied Materials）。（路透）

等不到中國放行 應材宣告終止35億美元收購Kokusai

2021-03-29 19:59
拜登政府推動全美廣設50萬座汽車充電站。美聯社

拜登推動廣設50萬座電動車充電站 這些概念股應聲狂飆

2021-04-01 07:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人
亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救
「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞
中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居
南加遛狗被遊民刺死的華婦兒子質疑：警方為何釋放嫌犯

南加遛狗被遊民刺死的華婦兒子質疑：警方為何釋放嫌犯