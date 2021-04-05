「再通膨交易」是美國的產物 反成為其他G7國家的煎熬

日前美國公債殖利率飆升引發的市場恐慌，正使其他負債的國家打冷顫，因為後者多年來都使用較低的成本來借款。路透

日前美國 公債殖利率 飆升引發的市場恐慌，正使其他負債的國家打冷顫，因為後者多年來都使用較低的成本來借款。

隨著美國經濟快速向前邁進，從澳洲到義大利的政府公債殖利率也上揚，追隨美債殖利率的升勢。但成本升高可能破壞歐洲持續走弱的復甦勢頭，此時歐洲的新冠病毒疫情失控，各國紛紛延長封鎖措施。靠美元籌資的發展中國家也不樂見借款成本升高。

瑞銀（UBS）全球財富管理公司信用部門主管沃克說：「投資 人正持續注意這件事。利率成本只要一升高，就會壓縮一國的財政空間並增加未來的赤字，特別是該國若持續借款用於投資和改革。債務可持續性這個問題值得注意。」

根據彭博巴克萊指數，七大工業國（G7）的政府公債殖利率自年初開市以來攀升一倍，先前已激增27個基點至0.48%。

G7政府公債殖利率上揚，受美債殖利率市場牽動的程度不得而知，但荷蘭國際集團（ING）分析師認為美債就是關鍵推手，甚至主張，與美國隔絕的歐洲不會出現再通膨交易（reflation trade）。

不論G7政府公債殖利率上揚是否能歸因於受到美國經濟政策影響，政府公債價格飆漲對決策官員和投資人已成為頭痛的問題。

歐洲央行（ECB）總裁拉加德接受彭博專訪時說，決策官員會動用所有工具阻止公債殖利率持續上揚。ECB已加快購債腳步以壓低持續升高的借款成本。