入股日本5大商社後 巴菲特準備再發日圓債

波克夏去年8月宣布已取得伊藤忠商事、丸紅、三菱、三井物產、住友商事各約5%的持股。（路透）

「股神」巴菲特旗下的波克夏 公司（Berkshire Hathaway）正準備發售日圓債，這是去年宣布投資日本五家大商社之後，再度重返日圓市場。

彭博引述主承銷商摩根大通的資料顯示，波克夏將於本周發售四種日圓計價債券 ，並可能在周四定價，這次將是連續第三年在日本發債。波克夏頭一次在日本發售是在2019年，當時發售4300億日圓（38.9億美元）的債券，創下非外國發債者史上最大日圓發債規模。

波克夏去年8月宣布已取得伊藤忠商事、丸紅、三菱、三井物產、住友商事各約5%的持股，並表明準備長期持有，且對其中任一家的持股可能增至9.9%。巴菲特去年並無任何重大投資，現金部位高達1380億美元。

日本銀行（央行）負利率政策雖將公司債殖利率 壓得很低，但今年以來公司債需求一直還不錯。名古屋鐵道公司上個月發售5年期公司債，票面利率0.09%，吸引九倍於發行量的認購需求。

波克夏發售的5年期的債券以高於交換利率中價17到20個基點來詢價，按目前市價水準，相當於0.2%的票面利率。這次發售也包括10年期、15年期、20年期的債券，可望獲得穆迪和標準普爾高於日本公債的信評。

波克夏已發售的公司債，從短至2023年到期到2060年期的都有。其中2023年到期的公司債今年有0.01%的回報，但較長天期的債券反而因殖利率上升更多而下跌。據彭博彙整報價，2060年到期的債券價格上周五已由去年年底的97.3日圓跌到92.55日圓。