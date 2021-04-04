曾在美市占第3 LG宣布結束智慧手機事業

LG正式告別手機事業。（路透）

LG電子宣布，因競爭加劇和持續虧損，將於7月31日正式關閉手機 通訊事業，專注於電動車 元件在內有前景的事業。受此消息激勵，LG 5日早盤股價大漲4.1%。

LG發布新聞稿說，手機占整體營收8.2%，關閉此事業短期內營收會因此短少，但預料長期會對財務有幫助。LG表示，未來將強化車用零件事業，並繼續發展第六代網路和攝相鏡頭在內的行動技術。

LG原是安卓作業系統的先驅，配合Alphabet的Google推出Nexus系列智慧手機，在相機和螢幕技術均相當先進。在美國，LG原是排名第三的手機品牌，僅次於蘋果 （Apple）的iPhone 和同為南韓品牌的三星電子。不過，近年來LG市占率流失，甚至被中國後起之秀OnePlus超越。

LG 在1月原本還宣布今年將推出一款可捲縮螢幕的手機，不料同月又表示，將評估智慧手機事業的發展方向。LG曾接洽出售這個事業的可能性，不過據當地媒體報導，與對方在評價技術專利上始終談不攏。

LG正加強車用元件事業，已和麥格納（Magna）合作成立合資公司，生產電動車關鍵零組件。LG宣布此消息後股價上漲30%，投資人看好此合作有助於爭取蘋果的電動車開發計畫。LG所開發手機的技術應有助於應用於汽車領域，像是偵測用戶意向、打瞌睡、或手勢互動等技術。

彭博行業研究（BI）分析師認為，「LG可能正將自己定位為電動車元件解決方案提供商，提升對蘋果在內科技大廠的吸引力，也拉攏正積極生產「智慧」電動車的傳統汽車製造商。車用元件事業最近一季的虧損已縮減為20億韓元，未來可望轉虧為盈。」

儘管蘋果未曾證實正在開發電動車，但據Pulse News報導，麥格納執行長 Wamy Kotagiri最近在一場業界論壇上公開表示已準備好為蘋果生產電動車。