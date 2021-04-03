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格芯CEO預料晶片2022年後仍短缺 投資可能加倍

編譯易起宇／綜合外電
晶片代工大廠格芯執行長柯斐德表示，晶片的供不應求可能持續到2022年。 路透
晶片代工大廠格芯執行長柯斐德表示，晶片的供不應求可能持續到2022年。 路透

全球第四大晶片代工業者格芯（GlobalFoundries）執行長柯斐德（Thomas Caulfield）表示，因應晶片供不應求，明年的投資金額則可能由今年的14億美元增加一倍。

格芯已宣布計劃今年投資14億美元於擴廠，柯斐德接受CNBC專訪時表示，格芯產能已全被訂滿，他預料整體半導體供不應求的狀況將持續到2022年甚至更久。

柯斐德受訪時說，目前為止代工業大多數的投資，都是投資在打造最尖端、最高速的晶片，但去年的新冠肺炎疫情改變了一切。現在的晶片短缺，尤其是在汽車業，並非是缺少這些尖端晶片，而是缺少汽車其他部分需要的晶片，例如雷達晶片，這些晶片並不需要目前最先進的製造技術。

柯斐德說：「汽車業並不是因為沒有CPU而有晶片短缺。沒有人說生產不出足夠的電腦，問題都出在其他所有晶片。」

筆電、螢幕、遊戲機等電子產品的銷售，因為疫情導致人們改為在家上班或上課而激增，這些產品也需要大量除了CPU以外的晶片，埋下了晶片開始短缺的種子。智慧手機和電腦也愈來愈需要非先進製程晶片來連接5G網路或增加相機鏡頭。

柯斐德表示，還得花上幾個月才能增加晶片供應量，「當你說，我要擴大產能的時候，一等就是12個月的周期」，但就長期投資的角度來看，提升產量是合理的。「疫情前的半導體業，預期未來五年的年成長率是5%，但我們現在預期是將近兩倍於此的成長率。這是一種結構性的轉變，半導體正加快無所不在的需求。」

晶片 投資 疫情

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