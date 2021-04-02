美國3月就業激增 低薪服務業最強

美國3月就業 快速升溫，非農業就業人數激增91.6萬人 ，遠超出市場預估的66萬人，與2月的增加37.9萬人相比更大幅增加；但薪資水準反而下降，顯示新增的就業以低薪工作者為主，尤其是休閒服務業。

就業報告各項主要數據如下：

1.今年元月及2月就業人數共上修15.6萬人，進一步確認今年起景氣明顯復甦。

2.3月民間就業增加78萬人，高於市場預估的64.3萬人，更比2月的46.5萬激增；其中製造業增加5.3萬人，優於預估的3.5萬人，及2月時的2.1萬人。休閒及接待業激增28萬人，營建業也因為氣候好轉而增加11萬人。

3.平均時薪反而比2月下降0.1%，而市場預估為提高0.1%，更遠遜於2月的+0.2%；時薪年升4.2%，低於預估的4.5%，及2月時的5.3%升幅。平均每人每周工時為34.9小時，高於預估的34.7小時，及2月時的34.6小時。

4.失業率下降到6.0%，符合預估，比2月時的6.2%進一步下降。

5.勞動參與率上升0.1個百分點，為61.5%，符合預估；低度就業率從11.1%降到10.7%，皆顯示勞工 尋找工作的意願溫和回升。

經濟學者指出，元月就業依然低迷，凸顯出勞工急迫需要政府的紓困 計畫。