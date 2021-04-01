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美國打過電話後 OPEC+同意3個月每日增產逾200萬桶

編譯季晶晶／綜合報導
OPEC+同意未來3個月增產，累計5到7月每日增逾200萬桶。（路透）
OPEC+同意未來3個月增產，累計5到7月每日增逾200萬桶。（路透）

石油輸出國組織（OPEC）和夥伴國已經同意在未來3個月逐步增加石油產量，此舉是因為油價急漲，美國呼籲讓能源價格維持在能夠負擔的水平，以及對全球經濟復甦表達更大的信心。

周四開會之前，外界廣泛認為OPEC+會維持謹慎，延長目前的限產措施，但該組織在不到一個月內第二次做出市場意料之外的決定。沙烏地阿拉伯能源大臣會後告訴記者，以沙烏地和俄羅斯為首的23個成員國同意，5月每日增產35萬桶，6月再增加35萬桶，7月增約44萬桶。

此外，沙烏地還將分階段撤回額外自願減產的100萬桶，分成5月增產25萬桶，6月35萬桶，以及7月40萬桶。

累計5-7月每日增產逾200萬桶，意味該組織一年前因新冠疫情而大幅削減的產量將恢復約四分之一。增產決定公布後，倫敦布倫特原油斯貨上漲3.2%至每桶64.75美元。

增產的決定是押注今年夏天全球主要經濟體的疫苗施打將加速，更多人能出差旅行，增加對能源的需求。當然也有外部壓力。美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）說，她和沙國能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz Bin Salman）在會前有「正面」的通話。她推文表示：「我們重申國際合作的重要性，確保消費者得享可負擔和可靠的能源來源。」

Wood Mackenzie Ltd宏觀原油業務副總Ann-Louise Hittle說：「OPEC+同意謹慎增產的決定將給油價帶來支撐，與此同時，隨著原油需求升溫，此舉應能避免油價漲太快。」

油價 石油 美國

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