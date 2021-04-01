捧場拜登基建 史指登4000點

在拜登總統推出基礎建設計畫後，華爾街穩步上揚。(美聯社)

在拜登 總統推出基礎建設計畫後，華爾街穩步上揚，史坦普500指數1日首次突破4000點大關。

史指上揚46.98點或漲1.18%至紀錄新高的4019.87點。道瓊工業平均指數上漲171.66點或0.52%至3萬3153.21點。那斯達克綜合指數上漲233.23點或1.76%至1萬3480.11點，Alphabet和Netflix漲幅超過3.2%，而亞馬遜和微軟的漲幅超過2.1%。

微軟股價上漲是因為傳言指該公司將向美國 陸軍提供12萬台以上的HoloLens增強實境(AR)頭盔。這項合約的10年價值達219億元。

債券殖利率 繼續從近期高位回落也是科技股上漲原因之一。10年期美國國債殖利率下跌7個基點至1.68%。上周殖利率曾達14個月高點1.77%。

拜登推出其價值2兆餘元的基礎建設方案，包括道路、橋樑、綠色能源和水利系統升級的支出。這是拜登繼3月11日簽署1.9兆元紓困法案後的第二項重大支出法案。

Piper Sandler技術市場策略師強生(Craig Johnson)表示：「隨著新冠病毒隧道盡頭的曙光越來越近，美國經濟重新開放會繼續為股市提供支撐。」「目前的財政和貨幣政策救助規模仍是空前的，並且充分轉為助力。」

拜登提出的計畫包括在8年內支出約2兆餘元，並將公司稅率提高到28%以提供資金。

但即使如此，部分華爾街人士仍然擔心，高稅率可能對公司獲利反彈和股價構成威脅。

美國商銀股票策略師蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)表示，股市可能仍需要消化該計畫中的加稅方案，因可能會帶來阻力，「我認為股市已就基礎設施的利多定價，但不一定顧及負面效應，這可能會是必須付出的代價。」

在數據方面，根據美國供應管理協會(ISM)的數據，3月製造業活動指數從2月的60.8躍升至64.7，是1983年12月以來最高水平。

同時，每周申請失業救濟金人數遜於預期。截至3月27日當周，首次申請失業保險金人數總計為71.9萬人，高於接受《道瓊》調查的經濟學者預期的67.5萬人。

股市將因2日耶穌受難日假期而休市，但關鍵的3月就業報告將在當天發布。《道瓊》數據顯示，經濟學者平均預計3月將新增63萬個工作崗位，失業率將從6.2%降至6%。

在企業交易方面，《華爾街日報》報導，據稱美光科技和西部數據(Western Digital)正考慮以約300億元價格收購日本半導體公司Kioxia。消息傳出後，美光股價上漲4.76%，而西部數據則上漲了6.92%。