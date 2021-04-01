花旗：美元微笑曲線進入第3階段 未必會空襲美股

美元近來走勢回升，引起股市投資人關切。美聯社

最近美元彈升引起市場關注，但花旗外匯策略師團隊預期，即使在美元持續挺升的情況下，美國 股市的表現也有可能比外國股市出色。

財經網站MarketWatch報導，花旗外匯策略師在研究報告中指出，追蹤美元對一籃貨幣走勢的美元指數（DXY）自2月中旬以來已挺升4%，他們預料美元這波漲勢可望持續下去，短期理由是美國新冠肺炎疫苗施打更普及，中期助因是擴大財政刺激帶動經濟復甦的效應。

不過，花旗全球股票 策略師團隊說，美元挺升未必表示美股就注定會跌。他們說：「美元走強可能讓風險性資產踩煞車，但若是全球經濟持續復甦，那未必是致命的打擊。」

花旗「美元微笑」（dollar smile）模型顯示三個階段：

●第一階段：去年3月，在封鎖抗疫的嚴峻環境下，美元升值而全球經濟沉淪；

●第二階段：去年下半年起，美元下滑而經濟擴張；

●第三階段：現在正在發生，見到美元回升且經濟擴張。

花旗策略師解釋，在第一階段，市場價格計入全球經濟下沈的風險，風險性資產行情隨之大跌，作為避險貨幣的美元挺升。到第二階段，隨著經濟展望改善，投資 人對風險性資產的胃納擴大，美元則隨避險買盤退潮而走貶。

花旗團隊指出，如今進入第三階段，「美元開始朝微笑曲線的右端回升，全球經濟復甦在美國帶領下持續進行。美國公債殖利率進一步攀升，反映市場思考聯準會（Fed）升息的可能性」。

花旗團隊建議，第三階段的操作策略不妨加碼美國和日本股票（若有做日圓避險），同時考慮減碼新興市場與英國股票。就類股而言，花旗團隊加碼工業股、金融股和資訊科技（IT）股，並減碼消費必需品股、原物料股和通訊服務股。花旗也提醒投資人，考慮獲利了結大宗商品。

這群策略師預測，隨著美元持續挺升，完成「美元微笑」曲線時，又會開始拖累風險性資產。他們說，現在要判斷美股下一波空頭市場何時來臨，還言之過早，不過投資人應更加謹慎。

花旗團隊表示，「美元微笑」是一種「簡化的策略」，根據的是對以往「美元隨全球經濟擴張而挺升」時期的觀察，同時也參照其他主題，像是公債殖利率走高和價值股輪動，有時傳達的訊息可能互相矛盾。儘管如此，這樣的分析「或可向投資人做個示範，如何把美元升值納入股票投資組合的考量因素」。