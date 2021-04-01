華爾街也瘋比特幣？高盛將為客戶提供比特幣投資工具

高盛將在第2季提供比特幣和其他數位資產投資工具，供私人財富管理部門的客戶使用。(路透)

高盛 集團（Goldman Sachs）計劃在本季提供比特幣 和其他數位資產的投資 工具，供私人財富管理部門的客戶使用。

高盛私人財富管理部門全球數位資產負責人Mary Rich接受CNBC專訪時說：「我們正與公司各部門密切合作，研究如何為私人財富管理客戶提供周到且適當的管道，幫助他們踏入數位資產生態系。這是我們希望在近期內提供的服務。」高盛周三（31日）任命Mary Rich接掌這個職位。

華爾街銀行以往向來對加密貨幣敬而遠之。雖然比特幣已問世超過11年，但實際上能利用比特幣購買的東西很少，而且比特幣的波動性仍是重大風險。高盛三年前僱用一位加密貨幣交易員，協助領導數位資產市場業務，以幫助公司人員以及客戶熟悉加密貨幣，但該公司近期淡化將比特幣做為一個資產類別的想法。

比特幣在過去幾個月持續上漲，正以一種新方式勾起富裕投資人的興趣。比特幣在2017年大漲期間，富裕投資人大多保持觀望。許多人把加密貨幣比擬成「鬱金香狂熱」（Tulip mania）。股神「巴菲特」把比特幣稱為「幻象」。摩根大通執行長戴蒙也稱比特幣為「欺詐」，但後來為錯過比特幣漲勢表示扼腕。

在近來的比特幣漲勢中，富裕投資人也已進場，加入散戶大軍的追漲行列。摩根大通整理的數據顯示，到3月中為止的上季，散戶投資人已購買逾18.7萬枚比特幣，前一季約為20.5萬枚。在這段期間，財力充足的機構法人買進約17.3萬枚比特幣，低於2020年最後一季的近30.7萬枚。

大型銀行也開始向客戶宣傳，他們可利用比特幣來多元化投資組合。例如，摩根大通策略師大力宣傳，加密貨幣可做為避險工具，針對傳統資產類別中的波動避險。

高盛致函員工說，Rich「將利用公司的能力，確保我們盡力滿足客戶對數位資產類別和技術的興趣。做為一家公司，我們相信區塊鏈技術的可能性，因此我們須往這個方向繼續邁進」。

Rich表示，高盛計劃第2季開始開放客戶投資數位資產，並正考慮最終提供「全系列」這類型投資，「無論是透過實體比特幣、衍生工具或是傳統投資工具」。