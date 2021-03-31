拜登基建法案擬建立全美充電系統，但知易行難

全美充電網絡是重要基礎建設，但推動不易。（路透）

美國 總統拜登(Joe Biden)提出的2兆元基礎建設法案將優先考慮全國性電動車 充電網絡，並承諾2030年前安裝至少50萬部充電器。

拜登政府推出一項1740億元的方案刺激電動車的開發和應用，其中包括用於重建工廠和增加國內材料供應的資金、對電動車買家的稅收優惠以及對基礎充電設施的補助和獎勵計畫。

但是，要成功地擴展電動車基礎建設，不能只靠政府的支持。目前還沒有足夠的電動車主來達到量化標準，而且建立充電網絡比聽起來要複雜得多。它需要公民營合作夥伴關係攜手合作，其中可能涉及地方政府、企業和公用事業以及汽車 製造商和新興電動車充電公司。這並不像在每個路口都有加油站這麼簡單。

AlixPartners汽車和工業領域常務董事兼全球聯席主管韋克菲爾德(Mark Wakefield)說，「電動車雖逐步普及成為主要交通工具，但這並不意味著要用充電站取代加油站。」

3000億元的大餅

AlixPartners估計，建立全球充電網絡將需要3000億元，以因應2030年電動車的預期成長，其中光是美國就需500億元。電動車充電器的成本因充電器的「級別」而異。級別越高，收費越快，安裝成本也就越高。

韋克菲爾德說：「對任何人來說，這都是個難吞的大藥丸。」部分汽車製造商雖承諾可在10分鐘內充電達80%容量，但「這會非常非常昂貴，尤其是針對快速充電器」。相比之下，使用家用電源插座的低階充電器要花好幾個小時才能充飽電。AlixPartners估計，三級充電器的平均安裝成本為1.2萬元至26萬元，「它並不便宜。」

但是，對充電網絡的需求還不存在。根據美國能源部數據，涵蓋全電動車和具傳統引擎的混合動力車在內的插電式車輛，僅占2019年全美售出的1700萬輛新車約2%。但是許多人認為汽油車的終結已經開始。

電動車充電公司EVgo商務長萊維(Jonathan Levy)說，「現在問題不再是不要，也不是何時，而是能多快能充飽？因為汽車製造商已經將資金投入工廠改裝了。」

雖然通用汽車(GM)和福斯汽車等汽車製造商正在大力投資以提高性能和降低電動車價格以追上特斯拉，但它們對建設、擁有和經營自有充電網絡卻沒有太大興趣，因為要維持所需的獲利率和營運量不成比例。特斯拉是這一行的早期領導者，為因應需求而建立自有充電網絡，並在一定程度上提振了自有品牌的電動車銷售。

主流業開始採用

大多數汽車製造商正與第三方公司合作充電站。它們的策略加上華爾街對電動車的熱情，帶動了投資人看好ChargePoint和EVgo等充電公司。ChargePoint於3月透過與一家特殊目的收購公司(SPAC)進行反向合併而公開上市。EVgo打算在第2季跟進。

根據美國能源部數據，美國目前大約有4萬1400個電動車充電站，快速充電器不到5000具。同時，根據GasBuddy的統計，全美加油站超過13萬6400個。

ChargePoint CEO羅曼諾(Pasquale Romano)表示：「答案不是一種充電站大小通吃。」「真正需要的是易於使用且適用不同情況使用充電基礎結構的整體範圍。」

充電站供應商和營運商將基礎設施主要集中在城市和郊區，例如雜貨店和經常購物的地方。企業認為這是吸引電動車主的主力。大城市之間的快速充電器需求越來越多，因為許多人想讓電動車行駛得更快、更遠。特斯拉為車主建立這樣的網絡已近10年。

「花生醬和果凍」之比

GM承諾在2025年前發表30款以上電動車，其中電動車和自駕車的投資額為270億元，成為繼特斯拉之後眾多專注於電動車的公司之一。沃爾沃(Volvo)也宣布2030年成為全電動車公司的計畫，而福斯汽車的使命是成為全球最大電動車製造商。

GM CEO巴拉(Mary Barra)在摩根大通證券會議上表示：「今年將是GM進入電動車的轉捩點，且事實上是永續、包容和成長的拐點。」

公共充電器是為電動車供電的必要設施，但是EVgo等公司需要有相關需求才能讓其業務有意義。許多人認為這是「雞與蛋」的爭議。曾在歐巴馬任內出任能源部副幕僚長的EVgo商務長萊維則將其形容為「花生醬和果凍」。

他說：「這不是雞與蛋的悖論，因為我們不是從零開始。」「現在有充電器，有電動車，誰先出現不是問題。就像花生醬和果凍，我們需要用互補的方式來構建這些東西。」

萊維說，大約有30%的美國人無法獲得將來可能為家庭或工作場所所需的充電服務。

至於2020年，IHS Markit報告指出，電動車僅占美國新輕型汽車註冊量的1.8%。AlixPartners預計，到2030年底，美國上路電動車將達1800萬輛。

商業模式

EVgo計畫在第2季以26億元的SPAC交易上市，在34州的67個主要市場擁有並經營800多個充電站。其業務模式不同於ChargePoint，後者將充電站賣給企業和其他機構，然後收取充電網絡租金。

ChargePoint的CEO羅曼諾說：「本質上，我們一次找一家企業合作，成為當地最大的電動車充電網絡，而它們透過我們的行動App與整體充電網絡結合。」「所有這些都與ChargePoint連線，但我們並不擁有充電站。表面上看來似乎像是我們相對車主具有擁有權，而我們想要的是創建一個模型，讓每個企業自行發揮。」

ChargePoint是投行Cowen的充電市場「首選」，認為到2040年充電市場的總潛在市值約為270億元。該公司於3月1日與Switchback Energy Acquisition Corp.經由SPAC交易上市。

Cowen在3月初一份關於電動車充電的報告指出，雖然對公共投資者來說基本上很新鮮，但「該產業可望實現巨大的成長和創造價值，這要歸功於龐大，強勁的單位經濟和經常性收入」。

但是，官員表示，這種成長需要伴隨著電動車的銷售以及來自包括聯邦政府在內的諸多來源激勵和投資。

韋克菲爾德說：「現在絕對需要某種程度的政府資助。」「現實環境是汽車製造商沒有錢。公用事業有一些錢，但還沒有建立商業模式，因為它太昂貴了。」