漲幅11月來最佳 股指連4季上揚
投資人轉向高成長的科技股，同時評估拜登總統(Joe Biden)的大型基礎建設支出計畫，美股31日收高，高調結束3月和第1季。
史坦普500指數上揚14.34點或0.36%收3972.89點，盤中觸及新高。以科技股為主的那斯達克綜合指數暴漲201.48點或1.54%收1萬3246.87點，蘋果、微軟和Facebook都上漲至少1.6%。特斯拉暴漲5.08%。道瓊工業平均指數尾盤回吐升幅，收跌85.41點或0.26%收3萬2981.55點。
道指和史指本月上漲6.6%和4.3%，為去年11月來最佳單月，也是5個月來第4月上揚。本季道指和史指分別上漲7.8%和5.8%，為連續第4季走升。
那指一直表現相對較差，因為科技股對利率上漲特別敏感，須靠廉價借貸成本投資未來成長。3月那指上漲0.4%；本季成長2.8%。
拜登即將公布一項超過2兆元的基礎建設支出計畫。一位政府官員30日晚間表示，該計畫將把公司稅率提高到28%。白宮表示，此次加稅加上阻止獲利外流的措施，將在15年內為基礎建設提供資金。
高盛經理赫西(Chris Hussey)表示，「投資者『聞訊賣出』拜登總統的基礎建設計畫，並遠離受惠基礎建設的類股如能源、材料、工業，轉而買進那些『受惠』疫情的高科技股。」顯示該法案「基本上符合預期，並且股市對此冷眼以待，因為可能早已將其反應在過去幾周交易中。」
能源、材料、金融和工業等傳統周期性類股都出現下跌，而史指科技類股表現出色，上漲1.5%。
有些投資人擔心公司稅提高和大規模財政紓困措施導致通貨膨脹加劇會帶來負面影響。
Sevens Report創始人伊薩耶(Tom Essaye)在報告中說：「在市場眼中，經濟紓困不再100%有效。」「因為它將帶來更高的殖利率、不斷上揚的通膨預期，以及聯準會(Fed)2021年將全年不變的想法。此外，所有這些紓困措施都被會用以抵銷並導入個人、公司和投資的稅負增加。」
薪資調查公司ADP發布的最新報告顯示，3月私營薪資成長速度創2020年9月來最快，增加51.7萬名勞工。與2月的17.6萬相比，這是個健康的高點，但仍略低於《道瓊》估計的52.5萬。
投資人等待2日重要的3月就業報告，以評估勞動市場的復甦狀況。《道瓊》數據顯示，經濟學者預計3月將增加63萬個工作崗位，失業率將從6.2%降至6%。
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