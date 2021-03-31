漲幅11月來最佳 股指連4季上揚

拜登總統(Joe Biden)今天公布他的大型基礎建設支出計畫。(美聯社)

投資 人轉向高成長的科技股，同時評估拜登 總統(Joe Biden)的大型基礎建設支出計畫，美股31日收高，高調結束3月和第1季。

史坦普500指數上揚14.34點或0.36%收3972.89點，盤中觸及新高。以科技股為主的那斯達克綜合指數暴漲201.48點或1.54%收1萬3246.87點，蘋果、微軟和Facebook都上漲至少1.6%。特斯拉暴漲5.08%。道瓊工業平均指數尾盤回吐升幅，收跌85.41點或0.26%收3萬2981.55點。

道指和史指本月上漲6.6%和4.3%，為去年11月來最佳單月，也是5個月來第4月上揚。本季道指和史指分別上漲7.8%和5.8%，為連續第4季走升。

那指一直表現相對較差，因為科技股對利率上漲特別敏感，須靠廉價借貸成本投資未來成長。3月那指上漲0.4%；本季成長2.8%。

拜登即將公布一項超過2兆元的基礎建設支出計畫。一位政府官員30日晚間表示，該計畫將把公司稅率提高到28%。白宮表示，此次加稅加上阻止獲利外流的措施，將在15年內為基礎建設提供資金。

高盛經理赫西(Chris Hussey)表示，「投資者『聞訊賣出』拜登總統的基礎建設計畫，並遠離受惠基礎建設的類股如能源、材料、工業，轉而買進那些『受惠』疫情的高科技股。」顯示該法案「基本上符合預期，並且股市對此冷眼以待，因為可能早已將其反應在過去幾周交易中。」

能源、材料、金融和工業等傳統周期性類股都出現下跌，而史指科技類股表現出色，上漲1.5%。

有些投資人擔心公司稅提高和大規模財政紓困 措施導致通貨膨脹加劇會帶來負面影響。

Sevens Report創始人伊薩耶(Tom Essaye)在報告中說：「在市場眼中，經濟紓困不再100%有效。」「因為它將帶來更高的殖利率、不斷上揚的通膨預期，以及聯準會(Fed)2021年將全年不變的想法。此外，所有這些紓困措施都被會用以抵銷並導入個人、公司和投資的稅負增加。」

薪資調查公司ADP發布的最新報告顯示，3月私營薪資成長速度創2020年9月來最快，增加51.7萬名勞工。與2月的17.6萬相比，這是個健康的高點，但仍略低於《道瓊》估計的52.5萬。

投資人等待2日重要的3月就業報告，以評估勞動市場的復甦狀況。《道瓊》數據顯示，經濟學者預計3月將增加63萬個工作崗位，失業率將從6.2%降至6%。