等拜登宣布2兆美元基建計畫 美股早盤小漲

美股早盤小漲，投資人等待總統拜登宣布基建計畫細節。 美聯社

美股31日早盤小漲，總統拜登 將在當日稍後公布逾2兆美元的基建計畫細節，且ADP發布的3月民間新增就業 人數，寫下六個月來最高紀錄，顯示新冠疫苗接種速度加快和企業重啟，正鼓勵企業擴大徵才。

道瓊工業指數 31日早盤漲88.81點，或0.27%；標普500指數漲0.3%；那斯達克指數漲0.67%；費城半導體指數漲1.33%；台積電ADR漲1.28%。

拜登31日稍晚將在賓州匹茲堡宣布大規模基建計畫的藍圖。根據白宮稍早宣布的內容，這套基建方案總規模高達2.25兆美元，規模媲美1960年代的太空計畫及1950年代的州際高速公路建設案。

ADP 31日發布數據則顯示，美國3月民間就業人口增加51.7萬人，雖不如市場預期的增加55萬人，但仍寫下自去年9月來最高水準，其中服務業增加43.7萬人，製造業增加8萬人；2月增加人數則上修為17.6萬人。

休閒、餐旅業等行業的就業人口大幅增加，顯示一直緩慢復甦的就業市場，出現更廣泛的回升力道。中小企業3月的就業成長比大企業更強勁，小型企業就業增加17.4萬人，中型企業增加18.8萬人，大企業則增加15.5萬人。