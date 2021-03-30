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晶片大廠火災衝擊 豐田、日產急擬減產計畫

編譯葉亭均／綜合外電
豐田等車廠開始為瑞薩電子晶片供應中斷的長期影響做準備。（路透）
豐田等車廠開始為瑞薩電子晶片供應中斷的長期影響做準備。（路透）

由於車用晶片大廠瑞薩電子（Renesas Electronics）預期直到7月中之前，都難以完全恢復至火災發生前的產能，日本豐田、日產等車廠都已開始為長期將出現供應中斷、可能被迫減產的局面做準備。

日經新聞報導，一連串事件加上瑞薩那珂廠的產線在3月19日發生火災，已干擾全球車用晶片的供應。野村證券估計，光是瑞薩的供應中斷，就可能使全球第2季汽車生產減少160萬輛，相當於原定產量的7%。

汽車製造商正急忙爭搶晶片，以降低衝擊。

豐田一名主管表示：「我們大概能夠取得足夠撐到6月的晶片，但我們在7月之後可能面臨一些麻煩。」瑞薩是豐田的主要供應商之一。

豐田另一名主管表示：「我們預期在薩產能要花上一些時間才能恢復正常，但這是個極困難的情況。我們除了研擬某種程度上的減產計畫外，別無選擇。」

這名主管說：「我們正在檢視庫存和情況，預測哪些車款的晶片可能用完。」

批發商顯然都會擁有晶片庫存，能為整體汽車生產供應兩到三個月。但是，並非每種車款都有大量晶片庫存支應。

一名本田汽車主管表示：「到了4月底，一些本田車款的生產可能開始受到影響。」

日產汽車也正考慮減產，一名主管說：「這完全取決於我們能否在會計年度下半年彌補。」

一些人認為，瑞薩晶片供應中斷的時間可能會比預期更長。

伊藤忠經濟研究所高級研究員深尾三四郎表示：「要在三或四個月完全恢復生產將是極度困難的，而車廠必須為效應可能持續至少約六個月做打算。」

瑞薩晶片供應中斷的影響可能擴散至日本以外地區，因為瑞薩是德國汽車零件製造商馬牌（Continental）的主要供應商，若馬牌減產，將影響從歐洲到美國的多家車廠。

晶片 汽車 豐田

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