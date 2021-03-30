殖利率壓低科技 道指收跌逾百點

因主要科技股在10年期美國國債殖利率觸及2020年1月以來最高水平後再次承壓，股市30日收跌。美聯社

因主要科技股在10年期美國 國債殖利率 觸及2020年1月以來最高水平後再次承壓，股市30日收跌。

道瓊工業平均指數盤中觸及歷史新高，收盤下跌104.41點或0.31%收3萬3066.96點，蘋果和微軟是道指成份股中最大的輸家，都下跌超過1.2%。在消費性必需品和科技類股領跌下，史坦普500指數下跌12.54點或0.32%收3958.55點。那斯達克綜合指數下跌14.25點或0.11%收1萬3045.39點，盤中一度下跌逾1%。

10年期美國國債殖利率早盤攀升6個基點至1.77%，創14個月以來最高水平，主要是由於疫苗推出和預期中的基礎建設支出計畫提振了人們對經濟全面復甦和通貨膨脹率上升的預期。殖利率持平收於1.72%。

美國商銀財富管理公司全球投資 策略師海林(Tom Hainlin)說，「利率上升有兩面看法：它是源自對通貨膨脹的恐懼還是對經濟的樂觀情緒驅動？以最近走勢觀察，它比較像是對經濟的樂觀情緒所致。」

投資人也消化了遠超預期的消費者信心數據。經濟諮商會3月消費者信心指數飆升至109.7，為一年來最高水平。接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者預計該指數從2月的90.4升至96.8。

數據發布後，傳統受惠經濟重啟的類股大漲。美國航空跳升5.28%，而聯合航空跳升3.58%。嘉年華、挪威郵輪和皇家加勒比海的股價均上漲超過3%。

對沖基金被迫拋售其多家媒體股票的部位後，本周股市波動加劇。ViacomCBS和Discovery在上周出現大幅下跌後出現反彈；Archegos資本管理公司在上周末賣出大量股票。Discovery跳升5.36%，而ViacomCBS則上漲3.55%。

富國銀行(Wells Fargo)跳升2.44%，該行稍早表示，並未因對Archegos持股斷頭而蒙受損失。

其他銀行股也出現反彈。高盛(Goldman Sachs)上漲2.01%。摩根大通(JPMorgan)和美國商銀(Bank of America)分別上漲逾1.2%。

瑞士信貸(Credit Suisse)和野村證券(Nomura)在對沖基金拋售後，示警第1季業績恐將遭受「重大」打擊，本周大跌。

儘管近期波動較大，但道指和史指本月仍堅挺上漲，分別上漲6.9%和3.9%。

預計拜登總統將在30日前往匹茲堡時發表有關其基礎建設計畫的詳細內容。這項支出計畫可能花費超過3兆元。

Evercore ISI分析師在給客戶的一份報告中寫道：「巨大利多推動股指走高，並且推動股指進入、停留和如今退出新冠疫情的力量仍然存在。」

該公司補充說：「投資人似乎可以理解，更快的成長、上升的獲利預期、史上偏低的企業借貸成本以及對消費需求的壓抑，將推動股市進一步上漲。」

Evercore預計，在股價上漲同時，其漲速將放緩。

退休基金和其他大型投資人本周將進行季末再平衡，股市可能會出現波動。近期債券殖利率的上漲可能會讓基金經理人們對其投資組合進行重大調整。