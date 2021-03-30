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晶片荒加劇 多家車企恐陷入4月停產

記者蔡敏姿／即時報導
去年底全球晶片短缺蔓延至今，進入3月後，擴大對車企生產影響，多家企業宣布4月將停產。路透
去年底全球晶片短缺蔓延至今，進入3月後，擴大對車企生產影響，多家企業宣布4月將停產。路透

去年底全球晶片短缺蔓延至今，進入3月後，擴大對車企生產影響，多家企業宣布4月將停產，如蔚來汽車自3月29日起，將合肥江淮汽車工廠的生產暫停五天，成為中國首家因缺晶片而被迫暫停生產的電動車。

澎湃新聞報導，停產消息曝出後不久，蔚來負責人透露，晶片短缺情況超出預估，目前預期停產五個工作日後可以恢復生產，但長期供應情況仍有待觀察。

現代汽車和起亞汽車可能會在4月停產，兩公司目前大約有兩到六周的車輛半導體庫存。據悉，現代汽車被曝計畫在4月5日至13日期間暫停其蔚山第一工廠的生產。受影響的工廠每年生產31.1萬輛汽車，其中包括Kona和Ioniq 5電動汽車。但現代汽車回應，目前還沒有就這座工廠的暫停生產做出任何決定。

日產汽車也計畫將從4月1日起，暫停其土耳其士麥那汽車廠、美國坎頓汽車廠和墨西哥Aguascalientes汽車廠生產工作，目前計畫4月6日恢復正常生產。

屋漏偏逢連夜雨，日本瑞薩電子晶片工廠之前發生火災，破壞超過預期，毀損17台機器，而不是最初統計的11台。該廠生產的三分之二的晶片是供汽車行業使用，這可能加劇全球車企面臨的晶片供應危機。

中信證券指出，晶片短缺潮主要原因為疫情後汽車銷量恢復速度超預期、車企晶片加單滯後，此外疊加消費電子提前囤貨搶占產能，全球8英寸晶圓產能緊張，以及日本地震、美國暴風雪等影響部分晶圓廠短暫停工。

「預計缺貨將持續至今年第4季，其中第1、2季是供需最緊張階段。」分析稱，受2021年全球範圍內的汽車晶片短缺，將造成200萬至450萬輛汽車產量減少，將導致今年全球汽車行業的營收減少606億美元。

汽車 晶片 美國

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