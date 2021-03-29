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等不到中國放行 應材宣告終止35億美元收購Kokusai

編譯葉亭均／綜合外電
半導體設備龍頭應用材料（Applied Materials）。（路透）
半導體設備龍頭應用材料（Applied Materials）。（路透）

半導體設備龍頭應用材料（Applied Materials）29日表示，已放棄以35億美元收購私募股權業者KKR旗下日本半導體設備供應商Kokusai Electric一案，原因是無法取得中國監管機構核准。

應材在聲明中表示：「未能從中國監管當局獲得及時的核准證明。」

此前，中國反托辣斯當局拖延將近九個月的時間，遲遲不予核准，儘管日本、美國和歐洲都已放行這樁交易。應材也曾為此三度延後完成收購的期限。

日經新聞報導，KKR日本社長平野博文表示，該公司將尋求將Kokusai Electric上市。

總部位於東京的Kokusai原屬日立集團，2017年被KKR收購。Kokusai以製造用於薄膜沈積設備聞名，這道工序是在矽晶圓上添加薄膜層，以便形成電路。

產業觀察人士表示，由於美國採取措施限制中國取得美國晶片設備的管道，北京官員可能擔心Kokusai Electric遭美國企業收購帶來的後續影響。

日本公平貿易委員會則裁定，這樁收購案對產業競爭「沒有重大影響」，部分原因是兩家公司專精的領域不同。

應材將支付1.54億美元終止費給KKR，退出這項交易。

應材執行長狄克森（Gary Dickerson）在聲明中表示：「雖然我們對這樁交易無法完成感到失望，但應材的未來展望仍會更好。」

應材股價29日下跌2.28%，報每股125.71美元。

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