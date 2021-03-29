無視融資斷頭 道指升近百點 再創新高

道瓊工業平均指數再創新高，擺脫26日爆發的追繳保證金造成的銀行股大跌拖累。(美聯社)

道瓊工業平均指數再創新高，擺脫26日爆發的追繳保證金造成的銀行股大跌拖累。

道指收復160點的跌勢，收盤上漲98.49點或0.3%報3萬3171.37點，再創歷史新高。史坦普500指數下跌3.45點或0.09%收3971.09點，盤中最低下跌0.8%。那斯達克綜合指數下跌79.08點或0.6%收1萬3059.65點。

在上周承受巨大的賣壓後，ViacomCBS和Discovery股價在漲跌之間徘徊。知情人士透露，這兩家公司遭到Archegos Capital Management家族企業數十億元強制平倉的打擊。

Discovery下跌1.6%，而ViacomCBS下跌6.68%。在26日的拋售中，兩家公司都下跌超過27%。

除此之外，波音上漲2.31%，因西南航空增加了100架波音737 Max飛機訂單。首批30架將於2022年交機。

瑞士信貸(Credit Suisse)重跌13%，該行警告，由於該行不得不被迫拋售相關對沖基金部位，其第1季業績將面臨「重大」打擊。野村證券也警告，它也可能會受到打擊，股價下跌14%。

銀行股拖累道指走勢，摩根史坦利(Morgan Stanley)下跌2.63%，摩根大通(JPMorgan Chase)下跌1.55%。下跌也源自本周政府債券殖利率 微升。

根據Bespoke Investment Group的看法，即使股市受到Archegos斷頭的打擊，但這種情況不太可能對整體股市產生持久影響，「雖然其他基金可能因此遭到拖累，但看不出這個特定事件會因交易對象違約而在整個金融系統中蔓延。」

但Bespoke提醒投資 人「應該習慣世上常見的GME和Archegos事件，因為即使影響力有限，但它們出現的頻率似乎也會更高」。

本周因復活節假日而使交易日縮短，季底退休基金和其他大型投資基金調整部位，也讓波動性相應提高。近期債券殖利率的快速上漲可能會促使基金經理人對其投資組合進行重大調整。

本月以來道指和史指分別上漲7.2%和4.2%。而由於有些投資人在殖利率不斷上升之下賣出高漲的科技股，那指本月來下跌0.4%。

投資人正在等待拜登 總統關於其基礎設施計畫的最新動態，該計畫成本可能超過3兆元。預計總統將在31日前往匹茲堡時公布，並詳細說明其支付方式。白宮發言人莎奇(Jen Psaki)28日說，拜登計畫在未來幾個月內推出兩項方案，第一個涉及基礎設施，第二個則與健康和家庭護理有關。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中說，「股市對實現基礎設施和稅收藍圖的期待並不高，雖然拜登可能無法獲得他所要求的一切，但國會民主黨和白宮非常願意在未來幾個月內通過一些實質性法案。」

股市2日將因耶穌受難節假期而休市，但3月就業報告仍定當日早上發布。《道瓊》(Dow Jones)數據顯示，經濟學者預計3月將增加63萬個工作崗位，失業率將從6.2%降至6%。