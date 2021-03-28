傳老虎黨家族辦公室大爆倉 巨額拋售後華爾街緊盯開盤

ViacomCBS等媒體巨擘上周股票慘遭拋售。路透

華爾街上周五湧現罕見的巨額交易（block trade）狂潮，共有價值200億美元的股票 遭出脫，現在背後原因曝光，很可能是前老虎亞洲基金操盤手比爾·黃（Bill Hwang，音譯）家族辦公室的持股慘遭斷頭，被強制平倉。現在全球交易員正嚴陣以待，慎防美股29日開市後盤勢震盪。

知情人士透露，比爾·黃的家族辦公室Archegos Capital Management是上周五幾家中國科技巨擘和美國 媒體巨擘股票遭空前拋售的背後原因。

●傳Bill Hwang的基金遭追繳保證金 無法履行慘遭斷頭

消息人士說，摩根士丹利交易約130億美元的股票，包括精品購物平台Farfetch、美國媒體巨擘Discovery，以及陸股百度和跟誰學。彭博看到的一封致客戶的電子郵件顯示，高盛在美國市場開盤前賣掉價值66億美元的百度、騰訊音樂和唯品會股票。

電子郵件顯示，此後高盛又拋售39億美元的ViacomCBS、Discovery、Farfetch、愛奇藝和跟誰學股票。

率先報導的媒體IPO Edge指出，比爾·黃的基金以運用槓桿投資 而聞名。一名知情人士說，該基金收到一家投資銀行的追繳保證金通知，但因為無法履行，結果該銀行和其他銀行開始清算Archegos的倉位。

此前華爾街一直瘋狂猜測上周五賣家的身份。強制平倉引發巨額交易中的每檔股票的價格震盪，令交易員不寒而慄。

●全球交易員緊盯周一開市

Safehouse全球消費基金駐杜拜的投資組合經理法哈（Sharif Farha）表示，ViacomCBS和Discovery周一有望收復失地，而且市場基本面沒有變化。

法哈表示：「回檔修正不是結構性的。」他預期市場周一會以溫和的價格走勢拉開序幕，但他對開盤情勢的期待仍然很高，他說：「全球各地的交易員都知道這個故事，他們會目不轉睛地緊盯著螢幕。」

出現更多巨額交易的可能性仍然籠罩著整個市場，與此同時，季末波動可能會加劇先前飆股的大幅波動。

●ViacomCBS、Discovery上周已分別重挫50%、45%

ViacomCBS上周五收盤重挫27%至每股48.23美元，Discovery則重挫27%至每股41.9美元，兩檔股票上周分別重挫50%和45%，已遭大幅放空，因為投資人擔心兩家公司在擁擠的媒體市場中前景堪慮。

至於大陸科技巨擘百度上周重挫18%，騰訊下跌超過33%，唯品會（Vipshop）則跌逾31%。

美國媒體CNBC希望向Archegos Capital求證，但該公司未回應電話與電子郵件聯繫。消息人士表示，由於槓桿比例很高，被迫出售可能與遭到追繳保證金有關。