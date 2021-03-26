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美2月個人支出與所得出現暫時性下降 通膨未見升溫

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美2月個人支出與所得出現暫時性下降 通膨未見升溫

編譯林奇賢／綜合外電
聯準會（Fed）較關注的美國通膨指標核心PCE，2月年升1.4%，元月與市場預估的數值均為上揚1.5%。路透
聯準會（Fed）較關注的美國通膨指標核心PCE，2月年升1.4%，元月與市場預估的數值均為上揚1.5%。路透

美國商務部26日公布，2月個人消費支出（PCE）與個人所得大幅下降，主因是天氣嚴寒，加上第二輪紓困計畫發放的現金補貼逐漸停止，不過天氣轉暖，以及新一輪的紓困補貼已開始發放，3月的支出及所得預料回升，因此2月的現象應該只是過渡性的。另外，通膨距離聯準會（Fed）目標也還遠得很。

2月個人消費支出月減1.0%，低於元月的3.4%增幅（修正後數字），也比預估的0.8%減幅遜色；扣除通膨因素後，實質個人支出月減1.2%，低於元月的3.0%增幅（修正後數字），也比預期的1.0%減幅更差。

個人所得月減7.1%，遠遜於元月經修正後的成長10.1%，不過比預期的下滑7.2%稍好。

至於2月儲蓄率為13.6%，低於元月的19.8%。

另外，2月核心PCE平減指數月升0.1%，低於元月的0.2%，合乎預期；年升1.4%，低於元月的1.5%，也低於預估的1.5%。此為美國聯準會（Fed）較關注的通膨指標。

整體PCE平減指數月升0.2%，略低於元月的0.3%增幅，也低於預期的0.3%增幅；比去年同期上升1.6%，高於元月的1.4%（修正值），符合預期。

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