重啟股帶動反彈 道指升近200點

美股大拉尾盤，受經濟回升的提振，從連跌2日的頹勢中反彈。(美聯社)

美股大拉尾盤，受經濟回升的提振，從連跌2日的頹勢中反彈。

史坦普500指數 上揚20.38點或0.52%至3909.52點，盤中最低下跌0.9%。道瓊工業平均指數在下跌多達348點後，上漲199.42點或0.62%至3萬2619.48點。那斯達克綜合指數也上漲15.79點或0.12%至1萬2977.68點，一些主要科技股都收復跌幅。特斯拉上漲1.61%，而蘋果收漲0.42%。

與經濟成功重新開放相關的股票，如航空公司和郵輪公司，帶動盤中反彈。美國 航空和聯合航空都上漲逾4%，挪威郵輪和嘉年華均上漲逾2.8%，波音上漲3.25%。

股指早盤下跌，因為聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)暗示有朝一日將開始取消疫情期間刺激市場的紓困措施。

鮑爾在接受公視採訪時說：「隨著在實現目標方面取得更大的進展，我們將逐步減少美國國債和抵押支持證券的購買數量。」「隨著時間演進，在經濟幾乎完全復甦時，我們將逐步以透明化步驟收回在緊急時期提供的支持。」

25日的走勢收復主要股指本周的跌幅。史指和道指在上周創下歷史新高後，本周目前下跌不到0.1%。那指本周表現不佳，目前下跌1.8%。

部分投資 人一直在去年帶動股指反彈的成長型類股中獲利出場。Netflix本月下跌6.7%，特斯拉下跌逾5%。疫情大贏家Zoom Video在3月下跌近16%。

The Bahnsen Group投資長斑森(David Bahnsen)說：「科技股的疲軟是無可否認的，但對於該產業而言，跌勢可能不會是直線進行，並且可能是曲折的。」「科技股的估值太高，面臨大幅修正。」

每周初請失業金人數優於預期。勞工部表示，截至3月20日當周首次申請失業保險金人數總計68.4萬，低於接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者估計的73.5萬。

E-Trade投資策略總經理羅文嘉特(Mike Loewengart)表示：「申請失業救濟金人數上升事實上可能會對大盤產生不利影響。」「因為它代表了如果勞動市場繼續取得長足進步，可能會轉化為對股票和Fed施壓重新評估其寬鬆的立場。」

油價下跌超過4%，因對需求的擔憂與新的新冠病毒大流行封鎖同步重新燃起。

10年期美國國債殖利率微升1個基點至1.64%。該指標利率上周創下14個月新高，高於1.7%。