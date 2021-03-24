新聞解析／英特爾為何改衝刺晶圓代工、不轉純IC設計？

英特爾在亞利桑那州已有微處理器生產廠。（路透）

英特爾宣布在美新蓋兩座廠，進軍晶圓代工事業，直接搶單台積電的意圖濃厚。這對市場投下一顆震撼彈，因為數月前，英特爾還在研擬晶片 委外生產，改變設計與生產不分家做法，如今卻宣示要切入晶圓代工，策略180度大轉變，實際上是要抓住晶片需求大爆發的商機。

華爾街 日報以「英特爾押對籌碼恰恰好」（Intel Plays its Chips Just Right）的雙關標題（Chip一字有同時有晶片、籌碼之意），來形容英特爾在全球晶片短缺、讓晶片生產炙手可熱之際展開晶圓代工事業的計畫。

英特爾執行長杰辛格（Pat Gelsinger）今年2月15日剛上任，這位曾任第一代技術長的30年老將，如今已宣布一套挽回英特爾命運的新藍圖。

這項計畫包括未來數年把更多產品委外交由英特爾的晶片製造競爭同業生產，但同時也要大幅提高英特爾的產能，包括斥資200億美元在該公司的亞利桑那州園區設兩座新的晶圓廠，也要再次進軍晶圓代工事業，為其他純做設計晶片的無廠半導體業者生產晶片。

實際上，這並非英特爾頭一回嘗試投入晶圓代工事業，最近期是在2013年至2014年，但這塊業務從未起飛。杰辛格在23日受訪時，形容過往的嘗試是「半心半意」（half-hearted），只是玩票性質，並非全心全力投入。不過，新的行動包括設立獨立的晶圓代工事業，由現任資深副總裁兼供應鏈總監塔克爾（Randhir Thakur）領導，凸顯這回決心「玩真的」。

另一個讓英特爾這回切入晶圓代工會和以往不同的之處，就在於現在是雲端 運算爆發時代，亞馬遜、微軟和Google這些雲端巨擘現在都自行設計處理器，很可能成為晶圓代工業務的重量級新客戶，也代表晶圓代工商機還有成長空間。

杰辛格自己也看好，晶圓代工市場規模到2025年可能達到1,000億美元。根據研究機構Omdia預測，全球晶圓代工銷售金額將從2019年600億美元，到2020年成長至682億美元，這代表純晶圓代工市場未來數年還有很大的成長空間，也難怪英特爾不願痛失這塊成長領域。

英特爾的新計畫，如果從九個月前來看，都可能算是愚蠢的。該公司在先進製程一直輸給台積電，還讓許多華爾街分析師推測，英特爾可能會乾脆退出晶片生產事業，變身純IC設計公司。

然而在英特爾挖回出身工程師、後來跳槽擔任VMware執行長的杰辛格後，這種「無廠、純設計」的策略就已變得不可能。在全世界各類晶片生產大缺、衝擊諸多產業之際，新的急迫性油然而生，晶片生產在此時是具有優勢的。英特爾身為營收僅次於三星的全球第二大晶片業者，乘勢從中獲利是有優勢地位的。

然而，凡要收割，必先播種，英特爾少不了先耗費巨資。除了今年至2024年要花200億美元在亞利桑那州興建晶圓廠外，英特爾還表示預期今年總資本支出190億至200億美元，相當於比過去五年平均年度資本支出高約45%，創下紀錄。不過英特爾股價23日盤後仍大漲7%，顯見市場相當看好新計畫。