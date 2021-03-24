韓媒：英特爾進軍晶圓代工 對三星是挑戰也是機會

英特爾23日宣布將在美新蓋兩座廠，進軍晶圓代工事業，對市場投下一顆震撼彈。 路透

英特爾（Intel）23日宣布IDM 2.0的發展策略，其中包括將耗資200億美元在亞利桑那州興建兩座新的晶圓廠，對此韓媒指出，對南韓晶片 大廠三星 電子而言，此舉將構成威脅，但同時也是個機會。

韓媒韓國時報（Korea Times）報導，英特爾決定建立晶圓代工業務，將吸引廣大的客戶。因此，此舉可能對亟欲擴大客戶群的三星，帶來負面衝擊。

不過，英特爾的計畫可能也對三星是件好消息，因為這兩大晶片業者可望擴大晶片製造事業的合作領域。

英特爾在美國 時間23日的線上會議表示，該公司將擴大委外生產晶片，「英特爾希望與第三方晶圓代工廠維持既有的合作關係，而這些業者如今可以生產一系列基於英特爾技術的產品，包括通訊、連網、繪圖晶片和晶片組等」。

業界分析師認為，美國政府正採用雙管齊下的方式，以保障當地晶片業的供應鏈：一方面支持美國的晶片製造業者設新廠，另一方面又要求海外的業者在美國建新廠。

SK證券分析師Kim Young-woo表示，美國和歐洲國家未來會愈來愈常提供誘因，以吸引台積電和三星在他們國家設廠，畢竟這是最能有效降低對亞洲國家依賴度的方式。