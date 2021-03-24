百艘貨輪卡蘇伊士 油價應聲漲

長榮貨櫃輪長賜號在蘇伊士運河擱淺，多艘拖船24日嘗試協助長賜號脫困。Getty Images

彭博資訊報導，長榮海運超大型貨櫃輪長賜號23日在蘇伊士運河 擱淺造成雙向航道阻塞，干擾全球能源供應鏈。24日有上百艘船卡在運河兩端，下錨停船等待恢復通航，包括至少10艘油輪，原油價格24日應聲上揚超過3%。

蘇伊士運河因長賜號擱淺導致運輸雙向受阻，管理機構也正全力處置。路透報導，蘇伊士運河管理局（SCA）24日開始讓船隻改道，引導船隻由舊水道通行，希望有助紓解塞船狀況。

開羅當地媒體24引述蘇伊士運河管理局報導，可能得清除長賜號周邊的大量淤沙來排除擱淺，因此可能得花上兩、3天的時間。先前已遭新冠疫情重創的煉油業、石油 交易商和石油生產商，現在更加頭痛。

全球航運服務公司GAC集團24日一度表示長賜輪已被移靠岸邊，局部脫淺，但後來證實消息有誤，長賜輪仍動彈不得。

蘇伊士運河連結歐亞兩大洲，是全球最重要的水道之一，約占全球貿易量12%。此外，蘇伊士運河是能源運輸的重要航道，中東石油經由此水路輸往歐洲與美國 ，俄羅斯和北海石油則經由這裡運往亞洲。全球約8%天然氣也通過該運河運輸。

路透報導，運河阻塞數小時後，兩端已有10艘油輪無法通行，載運的原油達1,300萬桶。布侖特原油、紐約西德州輕原油本周稍早因新冠病毒疫情升高走跌，運河堵住消息傳出後，雙雙上漲，盤中漲幅都逾3%。

彭博指出，如果蘇伊士運河的通行受阻持續，歐洲與美國仰賴此航道取得中東石油的煉油廠，可能被迫要找替代的供應來源。如此一來，有可能推升替代地區石油的價格。同時，北海地區要輸往亞洲的原油，也將會暫停。

船舶承攬商Banchero Costa&Co研究主管說：「以歐洲石油進口者而言，有許多替代交易可以避開蘇伊士運河。」據了解，美國與歐洲的石油買家可有的替代油源包括：北海、俄羅斯、西非與美國海灣等。