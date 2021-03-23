抓包 蘋果發現中國App欲規避新隱私政策

蘋果公司。路透

蘋果 公司今年春季將更新iPhone的隱私政策，勢必衝擊規模達2,400億美元的行動廣告市場，但在蘋果在尚未更新前，中國 科技業者，在具官方色彩的中國廣告協會（CAA）奧援下，開始設法規避iOS系統的隱私保護設定。

金融時報（FT）報導，蘋果調整隱私權政策，將迫使應用程式（App ）在蒐集資料前徵詢用戶意願，此舉招致仰賴廣告收入的臉書反彈，因大多數用戶料將不會同意App蒐集資料。

然而，蘋果正面臨來自中國的麻煩。報導指出，包括百度、字節跳動、騰訊在內的五大中國科技巨頭，都採用由CAA開發的「網路廣告標識」（CAID），即便未經用戶同意，仍能持續追蹤用戶行為。

蘋果已向至少兩個中國App的開發團隊發出警告。FT引述蘋果對一家App開發商的警告如下：「我們發現你的App蒐集用戶與裝置的資訊，以建立一個針對用戶裝置的獨特辨識機制。」根據蘋果的規範，違規的App要在14天內更新，以符合App Store的相關規定，否則就會遭到下架。

一名業界人士指出：「蘋果的新政策將傷害廣告產業查明流量的能力，規模不分大小的陸企因而都開始試用CAID，但蘋果近來的行徑，將喊停這些測試。」