殖利率大幅走低 科技股推升大盤

股市收漲，因為債券殖利率下降，投資人紛紛湧向成長型類股，帶動科技股走高。美聯社

股市收漲，因為債券殖利率 下降，投資 人紛紛湧向成長型類股，帶動科技股走高。

由於10年期美國 國債殖利率回落，以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲162.31點或1.23%至1萬3377.54點。史坦普500指數上漲27.49點或0.7%收3940.59點。道瓊工業平均指數攀升103.23點或0.32%收3萬2731.2點。

特斯拉上漲2.31%，原因是利率下降，以及伍德(Cathie Wood)操盤的方舟投資公司(Ark Invest)提出最新的目標價，看好該股4年內翻2倍。蘋果、微軟和Netflix都上漲2%以上。

10年期美國國債殖利率在上周觸及14個月高點後，收跌5個基點至1.68%。最近幾周利率上升引起人們對成長型和科技股估值的擔憂。1個基點等於0.01%。

Treasury Partners投資長薩伯斯坦(Richard Saperstein)表示：「在重新開放的榮景消退並且利率趨於平穩後，投資人將轉而買進具有強勁自由現金流、經常性收入和用戶普及率上升的大型科技股。」

《紐約時報》報導，美國總統拜登(Joe Biden)有意通過一項基礎設施協議，斥資高達3兆元來刺激經濟，從而推動工業發展。包括高盛在內的大多數華爾街公司都預計基礎設施支出約為2兆元。消息傳出後，開拓重工上揚0.32%。

隨著疫苗在全美各地擴大接種，人們對市場和經濟復甦的樂觀情緒一直在增加，最近幾周接種數越來越高。

最新發布的試驗數據顯示，由阿斯利康和牛津大學共同開發的新冠病毒疫苗的預防有效率為79%，而對重症和住院病患的有效率為100%。

許多華爾街人士認為，根據經濟在疫情造成衰退後出現的復甦幅度觀察，債券殖利率反彈至疫情前水平應該不會太令人擔憂。

貝萊德投資研究所(BlackRock Investment Institute)全球首席投資策略師李偉在報告中說，「以實際殖利率為導向的近期名目政府債券殖利率走升是合理的，反映出市場開始覺察到市場的正向復甦，且快於預期，加上史上規模最大的財政紓困措施，這一切都得益於美國接種率的上升。」