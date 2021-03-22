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看好「新黑金」市場 雀巢強攻咖啡居家商機

編譯黃嘉洵／綜合外電
食品巨擘雀巢（Nestle）正雙管齊下搶攻「​後疫情時代」的居家消費商機。Getty Images
食品巨擘雀巢（Nestle）正雙管齊下搶攻「​後疫情時代」的居家消費商機。Getty Images

瑞士食品巨擘雀巢（Nestle）正雙管齊下搶攻「後疫情時代」的居家消費商機，推出鎖定白領階級的非接觸式智慧咖啡機，並且押注新口味的膠囊咖啡，將吸引更多消費者自己在家泡咖啡，凸顯雀巢看好咖啡消費量將持續成長，加碼搶進全球「新黑金」市場。

彭博資訊報導，雀巢咖啡品牌主管瑞尼表示，正計劃擴大在全球推出新一代的非接觸式咖啡機，預定未來幾周先在俄羅斯以及中國上市，允許消費者透過智慧手機控制咖啡機，泡出想喝的咖啡口味，以因應消費者對新冠肺炎病毒傳播的疑慮。

雀巢去年的營收成長有一大部分要歸功於咖啡，旗下規模240億美元的飲料業務多數營收都來自咖啡。

該公司在2000年代後期推出咖啡機品牌Nespresso後，近年也已採取更大膽的行動，以提振其美國咖啡事業，包括在2018年以71.5億美元與星巴克攜手合作，並且為星巴克生產所有膠囊咖啡產品。

在新冠疫情期間，這項事業正蓬勃發展，原因是消費者現在難以外出買咖啡，因而更有可能在家裡用Nespresso咖啡機泡星巴克的膠囊咖啡。

在各國加速施打新冠疫苗，使後疫情時代的生活方式更加明朗後，如今雀巢也著眼於在辦公室泡咖啡的商機，同時又以新款膠囊咖啡與即溶咖啡，維持居家市場的熱度。

瑞尼認為，隨著人們重返辦公室，回到辦公室上班的人數可能少於新冠疫情爆發前的水準，因此居家消費將持續成長。

瑞尼也看好中國咖啡市場擁有龐大的成長潛力，印度和非洲也是雀巢將會優先拓展版圖的市場；中國民眾每人平均一年喝七杯咖啡。

由於中國去年比其他國家更早解除封鎖，雀巢去年在中國的近900家星巴克據點開設櫃台。

美國去年取代法國成為Nespresso的最大市場，但瑞尼認為，由於膠囊與即溶咖啡漸受消費者歡迎所賜，美國市場仍有成長空間，美國市場的優點就是規模龐大，而雀巢相對仍是新進者。該公司今年將主打冰釀和風味咖啡，並推出熱帶椰奶冷粹咖啡及其他風味。

雀巢預估，隨著上班族逐漸回歸辦公室及恢復喝咖啡的習慣，未來幾年的全球咖啡市場消費額有望成長4%至5%，這意味生咖啡豆的需求量將增加2%。

咖啡 中國 星巴克

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