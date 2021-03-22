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美股早盤漲跌互見 特斯拉漲逾4%

金正恩傳達口信予習近平 中朝將加強為世所羨慕的關係

美股早盤漲跌互見 特斯拉漲逾4%

編譯黃嘉洵／綜合外電
科技股反彈，帶動那斯達克綜合指數上揚。路透
科技股反彈，帶動那斯達克綜合指數上揚。路透

美股三大指數22日早盤漲跌互見，美國公債殖利率從歷史高點回落後，科技股反彈，帶動那斯達克綜合指數上揚。

道瓊工業指數22日早盤跌34點或0.11%，標普500指數漲0.14%，那斯達克綜合指數漲0.62%；費城半導體指數漲1.8%，台積電ADR約漲2%。特斯拉（Tesla）漲4.4%。

美國10年期公債殖利率從約14個月的歷史高點1.7%回檔；公債市場依舊是本周的關注焦點，聯準會（Fed）不延長疫情期間緊急實施的補充槓桿率（SLR）。

美國堪薩斯市南方鐵路（KCS）早盤股價躍漲14.61%，加拿大太平洋鐵路（Canadian Pacific Railway）同意以250億美元的現金加股票收購KCS，打造第一個連結加拿大、美國和墨西哥的鐵路網。

特斯拉股價早盤上漲4.4%，原因是市場利率下滑，以及伍德執掌的Ark投資公司（ARK Invest）上調特斯拉的目標價，預期股價四年內將大漲三倍。

土耳其貨幣里拉本周一開市就崩跌17%，反映總統厄多安在周末突然撤換央行總裁的行動震撼市場；美元則是小幅波動。

指數 殖利率 美國

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