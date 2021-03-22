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金價下跌 吸引亞洲消費者回頭搶購金飾 這兩國消費最多

編譯洪啟原／綜合外電
印度黃金珠寶業者認為，這股購買黃金的動能預料延續到5月中的佛陀滿月節。路透
印度黃金珠寶業者認為，這股購買黃金的動能預料延續到5月中的佛陀滿月節。路透

金價近來下挫至接近九個月低點，吸引亞洲珠寶消費者紛紛尋覓價格較便宜的金飾。

過去一年來，消費者對實體黃金的需求低迷，但黃金零售業者正供應更多黃金，以迎合消費者的需求。例如，現年35歲的印度家庭主婦希瑪，她毅然決然走進孟買一家珠寶銀樓Zaveri Bazaar，買下幾只金手鐲。她幾個月前遲遲未能下手購買。「金價已稍稍下跌，民眾對新冠疫情的擔憂也稍微緩解。」

希瑪購買金飾，正如印度和馬來西亞其他的珠寶消費者一樣，這些人為了婚禮和投資，正大舉囤積黃金。隨著中國消費者的黃金需求推升農曆新年銷售增加，南韓黃金珠寶業者也正大舉囤積金條。市場對實體黃金的需求也許有助金價止跌。金價持續承壓，原因包括美債殖利率竄升和資金流出黃金ETF。

渣打銀行貴金屬分析師庫柏表示，當金融市場投資人不投資黃金時，「實體金市就日益重要，有助於設定金價下限」。「金價下限看似得到良好的緩衝。」

印度黃金珠寶業者認為，這股購買黃金的動能預料延續到5月中的佛陀滿月節（Akshaya Tritiya），這是購買黃金的喜慶節日之一。

印度調降黃金的進口關稅，也促使實體黃金價格下跌。印度所有的黃金消費都仰賴進口。初估數據顯示，印度2月的黃金購買量暴增至2019年底以來最高。

另外，根據倫敦貴金屬研究機構Metal Focus的最新報告，中國今年的黃金珠寶消費總量預料飆升28%，其中多數增幅預料來自第1季，此時後疫情時期的復甦趨緩，金價預料在今年稍晚回升。

金價近來重挫至接近九個月低點，吸引亞洲珠寶消費者紛紛尋覓價格較便宜的金飾。美聯社
金價近來重挫至接近九個月低點，吸引亞洲珠寶消費者紛紛尋覓價格較便宜的金飾。美聯社

金價 印度 投資

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