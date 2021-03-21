大仁說財經 | 旅遊業正快速回春 5指標可證明

旅遊業正在回春，但仍遠低於疫情前水平。（路透）

旅遊網站Expedia的CEO肯恩(Peter Kern)表示，長期未能度假的沮喪感很快就會被旅遊熱潮所取代。

他指出，人們已經開始「非常迅速地」規畫未來旅遊。今年夏天，美國 某些旅遊景點地區已在網站上公告「預訂額滿」，預計隨著疫苗接種數量增加，歐洲很快也會出現同樣的結果。

當然，由於缺乏商務旅遊和許多國際邊界持續關閉，旅遊業要恢復到「常態化」還有很長的路要走。疾病控制與預防中心(CDC)仍敦促美國人暫時不要出門旅遊，即使是那些已經接種疫苗的人。

但是，渴望度假的休閒旅行風潮有效刺激了美國航空業者、Airbnb和連鎖酒店的需求。

從以下這些跡象可以看出旅遊業正在回春：

航空旅遊大起

美國航空、聯合航空、達美航空和捷藍航空的高階主管都表示，已經出現休閒旅客對訂位的強烈需求。從傳統的春假期間直到夏季，預訂量特別大。

美國航空CEO帕克(Doug Parker)就機票銷售大增情形表示：「過去3周是新冠疫情 大流行以來最好的3周。」「美航的總訂位數已經非常接近2019年的水平。」

捷藍航空CEO海斯(Robin Hayes)對此也感到樂觀，並直指「遭壓抑的需求正在爆發」。他補充說：「隨著人們逐步擴大接種疫苗，許多人跳上飛機去探望一年多沒有見到的親友。」

達美航空CEO巴斯蒂安(Ed Bastian)在給員工的說明中說，「最近幾周出現正面的回升」，並補充說該公司可能很快就會達到收支平衡。他說：「這讓我對需求回升感到樂觀。」

通過TSA安檢的人數數正在攀升

運輸安全管理局(TSA)的數據也反映出這種需求明顯上升。

自新冠疫情大流行爆發以來，航空旅遊首次較一年前同期出現成長。TSA表示，3月18日約有140萬人通過機場安全檢查站，而去年同日接受篩查的只有78萬人。

在當日前7天，累計有880萬人搭乘飛機；在過去8天每天都有超過100萬人通過TSA安檢站，這是新冠疫情期間最長的連續紀錄。

即使如此，3月18日的數字仍相對嚴重低迷，因為它大約只有疫情前2019年同日流量的60%。

Airbnb流量暴增

Airbnb上的「溫暖地區、海灘小鎮以及州立和國家公園的入門票券」預訂數量正在增溫。這家共享房屋的網站表示，由於「長期積壓的旅遊需求」，預估預訂量還會再增加。

在Airbnb上搜尋最多的城市和地區包括緬因州南部、北卡羅來納州的外灘和蒙大拿州。搜尋具有戶外空間住宿地點的人數是一年前同期的35倍。

併購交易盛行

Extended Stay America於3月中宣布，將以60億元的價格私有化。這是飽受打擊的酒店業最新訊息，簡單來說，2020年真的令人沮喪。

這家以平價為訴求的連鎖酒店在全美擁有約650家酒店。與競爭對手相比，該公司去年表現更好，因為它對在疫情期間必須工作的旅行醫療專業人員和其他關鍵工作者很有吸引力。

黑石集團(Blackstone)和喜達屋資本集團(Starwood Capital)將平均分拆該公司，並看好該連鎖店將繼續成長。喜達屋的一位主管告訴《華爾街日報》，它們預期未來主要的顧客包括參加企業培訓的新人、離婚或搬家的夫婦。

迪士尼 樂園重新開放

迪士尼樂園及其姊妹主題公園加州冒險樂園(California Adventure)正式宣布計畫於4月30日重新開放，但入園人數有限。

位於加州安納罕(Anaheim)的迪士尼旗艦主題公園由於新冠疫情大流行，已經關閉一年多的時間。

ThemeParkInsider.com主編尼爾斯(Robert Niles)表示，「這是迪士尼公司一切恢復正常的最後跡象。」「但即使其他主題公園陸重新開放，迪士尼樂園的旗艦公園仍然關閉，提醒了人們情形仍然有些不對勁。」

迪士尼公司表示，由於州政府對公衛準則的限制，目前只有加州居民可以進入公園。安全規定包括要求2歲以上顧客強制佩戴口罩、維持社交距離和使用新的票務系統來幫助管理入園容量。