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土耳其里拉開盤暴跌17% 央行總裁遭革職引市場震撼

編譯葉亭均／綜合外電
土耳其里拉匯率21日一度慘崩17%。路透
土耳其里拉匯率21日一度慘崩17%。路透

土耳其貨幣里拉本周一開市就崩跌17%，反映總統厄多安在周末突然撤換央行總裁的行動震撼市場。

在美東時間21日下午近6時30分左右，里拉兌美元貶值14.48%，報8.2640里拉，稍早一度重挫17.3%，吐回前央行總裁阿巴爾（Naci Agbal ）在去年11月獲得指派上任以來四個多月的升值幅度，而且只差幾個百分點，就要觸及去年11月初創下的歷史最低匯率水準。

由於阿巴爾一直致力於重建土耳其央行的信譽，如今遭厄多安撤職，讓投資人信心潰散，擔心該國將再次走回低利率路線。匯市開市的最初反應遠超過一些投資人預估，也代表市場將迅速撤回對土耳其市場的投資熱情。此前，里拉成為今年來最佳的利差交易貨幣，基金經理人盛讚阿巴爾升息與抑制通膨的行動。

Coex Partners公司分析師高柏格（Henrik Gullberg）表示：「原先的多頭看法是基於土耳前央行獲允升息一段時間，而且在上周四周後看起來前景光明。但現在一切毀了，將很難見到看多里拉的觀點。」

土耳其央行上周四宣布一口氣升息8碼，阿巴爾任期間將一周附買回利率累計升息35碼，但總統厄多安一向反對緊縮政策，上周六的出手成為厄多安不到兩年內第三度撤換央行總裁。

高柏格原先預測里拉將升破6.9里拉兌1美元，現在認為里拉將貶破阿巴爾先前獲指派為央行總裁時的匯率水準。

新任央行總裁考哲歐魯（Sahap Kavcioglu）21日承諾會有效利用政策工具穩定物價。他還表示，央行的利率決策會議將按表定時程舉行。

一名知悉交易狀況的匯市交易員透露，在亞洲清晨時段流動性稀薄之際，里拉遭遇火急拋售，這股賣壓壓倒國營銀行對里拉匯率的支撐。

倫敦BlueBay資產管理公司策略師艾許則表示：「我預期短期會有國營銀行大量干預，支撐里拉匯率水準。」

央行 匯率 升息

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