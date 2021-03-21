看好前景 「女股神」高喊特斯拉股價將衝上3千美元

被稱為「女股神」的伍德(右)。(Getty Images)

有「女股神」 之稱的伍德（Cathie Wood）旗下的方舟投資管理公司（Ark）預估，美國電動車大廠特斯拉 （Tesla）股價 到2025年時，將衝上3,000美元，遠高於目前的655美元；若特斯拉股價果真漲至3,000美元，以目前在外流通股數估算，特斯拉的市值將逼近3兆美元。

彭博資訊報導，方舟在19日發布的報告預估，特斯拉在未來五年內達成全自動駕駛的機率為50%，有助迅速壯大其自動駕駛計程車（Robotaxi）計畫。

方舟也把特斯拉的保險事業納入其模型，認為該公司將在未來數年內以高於業界平均水準的利潤，在更多州推出這項服務，主要受惠於特斯拉所蒐集到的「高度詳盡行車數據」。

伍德是特斯拉的堅定支持者之一，旗下的旗艦基金持有大量特斯拉股票，並且在特斯拉股價於今年2月回跌時加碼買進。

根據方舟最新的模型，在最好的情況下，特斯拉股價可能在2025年前攀抵4,000美元，在悲觀情境下則為1,500美元。方舟預估，若特斯拉提高資本效率，銷量到2025年將介於500萬-1,000萬輛。

方舟給予特斯拉的3,000美元目標價，遠高於任何追蹤特斯拉的分析師 ；根據彭博資訊，目前分析師給予的最高目標價是1,200美元。

在死忠支持者的大力追捧下，特斯拉股價去年飆漲逾740%，表現稱冠標普500指數，特斯拉執行長馬斯克也在今年1月成為世界首富，之後亞馬遜創辦人貝佐斯再度奪回首富寶座。