銀行股+殖利率 道指收跌234點

道瓊工業平均指數收跌，因聯準會(Fed)決定不延長疫情期間的銀行寬限規定，因而引發債券殖利率上升和金融股遭拋售。美聯社

道瓊工業平均指數收跌，因聯準會(Fed)決定不延長疫情期間的銀行寬限規定，因而引發債券殖利率 上升和金融股遭拋售。

道指因Visa和摩根大通(JPMorgan)領跌而下跌234.33點或0.71%至3萬2627.97點。史坦普500指數下跌2.36點或0.06%至3913.10點，盤中最低下跌0.7%。那斯達克綜合指數上漲99.07點或0.76%至1萬3215.24點，因投資 人趁科技股下跌而進場買進。臉書上漲4.12%，而亞馬遜和Netflix分別上漲1.55%和1.46%。

Fed拒絕延長本月底到期的寬限規定，該規定放寬了疫情期間銀行的補充槓桿率(SLR)，允許銀行減少持有國庫券和其他資產的資本要求，目的是在危機期間穩定債券市場並鼓勵銀行放貸。

交易員警告，如果銀行為回應此事而出售部分美國 國債，可能會產生不利影響。在利率迅速上漲已經讓投資人深感不安之際，這可能會使殖利率升得更高。

Rockefeller Global Family Office投資長張吉米(Jimmy Chang)說：「Fed決定不延長寬限期讓投資人感到失望。」「至少在幾周前市場還抱有高度期望，Fed會因需要銀行業吸收大量美國國債而延長對SLR的寬限期。」

在Fed宣布之後，銀行股全面大跌。摩根大通(JPMorgan)和高盛(Goldman Sachs)都下跌逾1%，富國銀行(Wells Fargo)下跌2.88%，美國商銀也下跌1.05%。這些個股本周初還因利率上升而受到提振，今年來均上漲達兩位數。

同時，債券殖利率在宣布後從低點反彈。10年期美國國債殖利率略微回升，然後持平於1.73%，徘徊在一天前觸及的14個月高點1.75%附近。這項指標利率在2021年初時還不到1%。1個基點等於0.01%。

張吉米說：「回升的速度太快，無法讓人感到安心。」「殖利率上升，就更難證明高估值是合理的。」

債券殖利率上升可以代表對經濟復甦的信心，但也會因降低未來現金流量價值，而使高成長類股對投資人的吸引力降低。

道指和史指本周分別下跌0.5%和0.8%，中止連2周升勢。以科技股為主的那指本周也下跌0.8%，過去5周有4周下跌。

Onada資深市場分析師莫亞(Edward Moya)表示：「最讓人擔心的是一些銀行可能會抗拒放貸，想要努力儲備更多資本。」「華爾街將密切關注即將進行的美國國債拍賣，如果投標利率偏低，債市的拋售可能會加劇。」

聯邦快遞上漲6.1%，該公司第3財季的營收和獲利均超出預期。

在第3季營收低於預期後，Nike下跌3.97%。Visa的股票下跌6.24%，因報導指稱司法部開始對其借記卡業務和可能的反競爭行為進行調查。