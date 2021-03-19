我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銀行股+殖利率 道指收跌234點

CDC放鬆防疫 社區傳播率低的學校課桌距3呎即可

銀行股+殖利率 道指收跌234點

記者張大仁／綜合報導
道瓊工業平均指數收跌，因聯準會(Fed)決定不延長疫情期間的銀行寬限規定，因而引發債券殖利率上升和金融股遭拋售。美聯社
道瓊工業平均指數收跌，因聯準會(Fed)決定不延長疫情期間的銀行寬限規定，因而引發債券殖利率上升和金融股遭拋售。美聯社

道瓊工業平均指數收跌，因聯準會(Fed)決定不延長疫情期間的銀行寬限規定，因而引發債券殖利率上升和金融股遭拋售。

道指因Visa和摩根大通(JPMorgan)領跌而下跌234.33點或0.71%至3萬2627.97點。史坦普500指數下跌2.36點或0.06%至3913.10點，盤中最低下跌0.7%。那斯達克綜合指數上漲99.07點或0.76%至1萬3215.24點，因投資人趁科技股下跌而進場買進。臉書上漲4.12%，而亞馬遜和Netflix分別上漲1.55%和1.46%。

Fed拒絕延長本月底到期的寬限規定，該規定放寬了疫情期間銀行的補充槓桿率(SLR)，允許銀行減少持有國庫券和其他資產的資本要求，目的是在危機期間穩定債券市場並鼓勵銀行放貸。

交易員警告，如果銀行為回應此事而出售部分美國國債，可能會產生不利影響。在利率迅速上漲已經讓投資人深感不安之際，這可能會使殖利率升得更高。

Rockefeller Global Family Office投資長張吉米(Jimmy Chang)說：「Fed決定不延長寬限期讓投資人感到失望。」「至少在幾周前市場還抱有高度期望，Fed會因需要銀行業吸收大量美國國債而延長對SLR的寬限期。」

在Fed宣布之後，銀行股全面大跌。摩根大通(JPMorgan)和高盛(Goldman Sachs)都下跌逾1%，富國銀行(Wells Fargo)下跌2.88%，美國商銀也下跌1.05%。這些個股本周初還因利率上升而受到提振，今年來均上漲達兩位數。

同時，債券殖利率在宣布後從低點反彈。10年期美國國債殖利率略微回升，然後持平於1.73%，徘徊在一天前觸及的14個月高點1.75%附近。這項指標利率在2021年初時還不到1%。1個基點等於0.01%。

張吉米說：「回升的速度太快，無法讓人感到安心。」「殖利率上升，就更難證明高估值是合理的。」

債券殖利率上升可以代表對經濟復甦的信心，但也會因降低未來現金流量價值，而使高成長類股對投資人的吸引力降低。

道指和史指本周分別下跌0.5%和0.8%，中止連2周升勢。以科技股為主的那指本周也下跌0.8%，過去5周有4周下跌。

Onada資深市場分析師莫亞(Edward Moya)表示：「最讓人擔心的是一些銀行可能會抗拒放貸，想要努力儲備更多資本。」「華爾街將密切關注即將進行的美國國債拍賣，如果投標利率偏低，債市的拋售可能會加劇。」

聯邦快遞上漲6.1%，該公司第3財季的營收和獲利均超出預期。

在第3季營收低於預期後，Nike下跌3.97%。Visa的股票下跌6.24%，因報導指稱司法部開始對其借記卡業務和可能的反競爭行為進行調查。

殖利率 美國 投資

上一則

鮑爾致函華爾街日報：Fed將繼續動用所有政策工具

延伸閱讀

道瓊早盤跌逾300點 Fed宣布SLR到期不續 推升殖利率

道瓊早盤跌逾300點 Fed宣布SLR到期不續 推升殖利率
利率飆重挫科技股 那指大跌逾3%

利率飆重挫科技股 那指大跌逾3%
科技股陷掙扎 專家仍看好

科技股陷掙扎 專家仍看好
日央行 默許公債殖利率小升

日央行 默許公債殖利率小升

熱門新聞

在聯準會即將公布政策決定前，道瓊工業指數從盤中紀錄高位回落，終結連升7天走勢。(美聯社)

等Fed政策宣示 股指從高點回落

2021-03-16 16:34
科技股拉低史坦普500指數，因債券殖利率飆升加劇對科技股估值的擔憂，並促使投資人拋售了高成長個股。(美聯社)

利率飆重挫科技 那指大跌逾3%

2021-03-18 16:53
線上支付平台Stripe舉行最新一輪募資後，估值暴增至950億美元。取材自Stripe官網

矽谷最值錢未上市公司 支付平台Stripe估值近千億美元

2021-03-15 07:19
高通總裁艾蒙（Cristiano Amon）將接任執行長。 路透

高通新CEO將上任 因晶片短缺徹夜難眠

2021-03-14 13:32
美國最大加密貨幣交易所Coinbase尚未上市，但其估值在未上市市場於短短幾個月內便翻升近12倍，達680億美元。路透

未上市先轟動 Coinbase估值暴增近12倍 攀抵680億美元

2021-03-17 15:17
傳奇債券投資人葛洛斯表示，他正在做空美國公債，預期美國通膨率在未來數月將升至3%-4%。（路透）

傳奇投資人透露：正做空美債 放空GameStop 大賺千萬元

2021-03-16 19:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負
美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹
14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑
金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場
最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰