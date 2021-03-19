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鮑爾致函華爾街日報：Fed將繼續動用所有政策工具

編譯任中原／綜合外電
美國聯準會主席鮑爾。美聯社
美國聯準會主席鮑爾。美聯社

美國聯準會（Fed）主席鮑爾19日投書華爾街日報（WSJ），重申Fed將繼續使盡所有的政策工具，以避免金融瓦解，並保障民眾的生計，直到經濟完全復甦為止。以下是鮑爾信函的內容：

2020年2月底我親身出席G20財金首長會議時，美國正經歷有史以來最長的經濟擴張期；當時雖然我本人與同僚們已經在密切監視新冠肺炎疫情動向，我們並不認為疫情可能對美國造成重大衝擊。但就在那一個周末，疫情顯然快速且廣泛地擴散。離開會議時，我相信疫情的影響絕不會侷限於遠方，而是會擴散到全球各個角落。

一周後Fed召開緊急政策會議，只有一項主題，就是我們該如何幫助民眾渡過這段極度困難時期？我們的結論是必須強力行動，美國經濟的危險性重大；我們的挑戰在於如何縮限衝擊的程度及餘波延續的時間，以避免較長期的傷害。

經濟下滑的速度、廣度與密度皆屬空前。由於投資人紛紛逃向現金，金融市場流動性急縮，包括美國公債市場。經濟活動大舉停擺，學校停課。在短短兩個月內，疫情使二千萬美國勞工失去工作，人數是金融海嘯時期的兩倍。

疫情對民眾的生命與生計造成殘酷且不均等的傷害，且使十年來經濟持續擴張的福祉為之逆轉。之前失業率降到50年來低點，薪資持續上升，薪資最低的勞工升幅最大。失業者的種族差異性正在縮小，且許多困苦多年的人也開始找工作。但這次疫情引發的就業流失以低薪勞工最為嚴重，包括少數種族者及女性勞工。許多小企業面臨永久性關門的危機。

危機規模之大，需要政府全力因應。國會提供戰後以來最大規模的經濟復甦計畫，Fed也使用所有的工具來避免金融瓦解，並確保信用能夠源源不斷地流向家庭與企業。

時至今日，情勢已大為好轉。一半多的失業勞工已經重返工作崗位。隨著疫苗普及，展望未來將走向光明。美國民眾憑著決心、韌性與智慧，已經渡過了艱難歲月。對那些在前線工作的人員，從醫療工作到疫苗研發人員，從繼續營業的雜貨店老闆到在餐桌指導孩子的父母，我們都欠他們一份感激。

但復甦尚未完成，因此Fed將繼續對經濟提供必須的支持。我確切相信，當我們走出這場危機時，將能夠更強、更好，一如我們歷次的表現一樣。

美國 疫情 勞工

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