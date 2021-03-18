市場通膨預期升溫 克魯曼：不至出現1970年代失控局面

諾貝爾經濟學獎主克魯曼。路透

聯準會（Fed）主席鮑爾17日講話後，市場通膨預期升溫，10年期美國 公債殖利率自今年1月以來首次升至1.75%。橋水基金創始人達里歐（Ray Dalio）表示，通膨率上升可能迫使Fed提前升息 ；諾貝爾經濟學獎主克魯曼 則認為，通膨不至出現像1970年代失控的局面。

「經濟就像一個人，他的脈搏下降了，」達里歐接受彭博採訪時表示，「當脈搏下降時，醫生會給他注射強心劑。但目前經濟正在反彈，通膨壓力也在反彈。」

鮑威爾17日強調，在有確實證據表明美國經濟已從新冠危機中完全痊愈之前，央行不會升息。

達里歐接受訪問時說：「我們的基本情況是，我們花出去的錢比我們的收入要多得多。」

克魯曼接受彭博電視「華爾街一周」訪問，談到1970年代到1980年代初的通膨災難時說：「當年花了十多年的時間把事情搞砸，年復一年，才達到那個關口，我認為我們不會這樣。」

克魯曼說，如果需要，Fed擁有「輕鬆的」工具來應付價格壓力，並且不太可能採用1970年代那樣「極其嚴重不負責任的貨幣政策」。

克魯曼說，財政刺激計畫可能導致的最糟糕情況，是消費者價格的短暫上漲，就像在韓戰初期那樣。他說，1.9兆美元紓困法案「絕對是一項重大刺激，但不是瘋狂的通膨刺激」。

他並表示，1970年代通膨呈二位數比率上揚，是詹森政府財政措施過度擴張、兩次石油危機、當年Fed主席貨幣政策不負責任的結果。

達里歐本周在領英（LinkIn）中曾寫道：「投資債券（和大多數金融資產）的經濟學已經變得愚蠢。與其回報率低於通膨率，為什麼不買那些等同於通膨率或更好的東西呢？」