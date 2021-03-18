國際油價崩跌7% 復甦之路有不確定性 黃金也走軟

美國墨西哥灣沿岸煉油廠仍未能從上月的冰風暴中完全恢復。路透

國際油價18日崩跌7%，創9月以來最大單日跌幅。彭博資訊分析，主要是一些國家疫苗接種工作陷入停滯，為經濟和全球石油 需求的復甦帶來不確定性。黃金價格也走軟，因為美國 公債殖利率並未理會聯準會鴿派言論太久，短暫停升後又攀抵一年多來最高水準。多數基本金屬也下跌。

彭博的原料商品現貨指數下跌2.4%，出現9月以來最大跌幅。

周四西德州 原油4月交割的期貨下跌4.60美元，收盤報每桶60美元。5月交割的布蘭特原油期貨價格下跌4.72美元，收每桶63.28美元。

西德州原油期貨已連續五個交易日下跌，持續下跌時間創一年多來之最。近日的跌勢，已經回吐過去兩周西德州原油的漲幅。不過以今年到目前的時間段來看，油價仍上揚超過20%。

彭博指出，中國石油進口減少，加上以美國墨西哥灣沿岸煉油廠仍未能從上月的冰風暴中完全恢復，對石油現貨需求構成了短期壓力。PVM Oil Associates分析師Tamas Varga說：「短期的供需情況暫時掩蓋了可能在今年第3季將出現的光明前景。」

此外，油價走低也可能與大宗商品交易員減持多頭部位有關，通常單日價格漲跌幅超過3%時，會觸發基金快速平倉。

對美國經濟復甦將勝於其他國家的預期推動美元上漲，因而在周四打擊了黃金和包括鋅在內的基本金屬價格。黃金ETF持倉自2月中旬以來連續減少，創有紀錄以來最長連降日數。

黃金現貨價格在紐約時間下午2:36下跌0.7%，報每英兩1,733.14美元。白銀現貨也下跌；鉑金基本持平。鈀金一度上漲7%，為去年5月以來最大漲幅，過去3天鈀金上漲大約12%，主要因全球最大的鈀金生產商諾鎳（Norilsk Nickel）有兩個礦井進水，下調了今年產量目標。

鋅價下跌1.2%，結算價每噸2,792美元。銅價亦小幅走低，錫價則是連續第二天上漲。