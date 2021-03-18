利率飆重挫科技 那指大跌逾3%

科技股拉低史坦普500指數，因債券殖利率飆升加劇對科技股估值的擔憂，並促使投資人拋售了高成長個股。(美聯社)

科技股拉低史坦普500指數 ，因債券殖利率 飆升加劇對科技股估值的擔憂，並促使投資人拋售了高成長個股。

以科技股為主高的那斯達克綜合指數下跌409.03點或3.02%至1萬3116.17點，蘋果、亞馬遜和Netflix均下跌超過3%，特斯拉下跌6.93%。史指下跌58.66點或1.48%至3915.46點。道瓊工業平均指數下跌153.07點或0.46%至3萬2862.30點，盤中受銀行股上漲帶動一度觸及新高。

10年期美國國債殖利率盤中一度上揚11個基點至1.75%，達2020年1月來最高水平。30年期國債收益率也一度攀升6個基點至2.5%，為2019年8月來首見。在聯準會(Fed)表示容許通貨膨脹 偏高後，債券殖利率一路飆升。利率上升可能會對成長型股票造成巨大影響，因為它們會使未來收益價值降低。

Piper Sandler技術市場策略師強生(Craig Johnson)表示：「利率上升太快的風險仍是關鍵問題。」「過去幾周由於高利率帶來的不利因素導致成長型類股下跌，買盤難與之抗衡。」

銀行股跑贏大盤，因為利率走高通常會提高其獲利率。銀行可以從短期借入利率與長期借出利率之間不斷擴大的利差獲利更多。U.S. Bancorp和富國銀行(Wells Fargo)分別上漲3.25%和2.43%。摩根大通(JPMorgan)上漲1.65%，而美國商銀(Bank of America)上漲2.61%。

最新的經濟數據參差不齊。當周首度申請失業救濟金人數達77萬人，高於接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者預測的70萬人。

同時，費城Fed的製造業指數為51.8，遠超過《道瓊》預測的22.0，並創下1973年以來最高水平。

能源股跌幅最大，因油價下跌，能源股下跌4.7%。WTI原油期貨下跌逾7%至每桶60美元，為連續第5天下跌，並創下9月來的最糟單日走勢。

道指17日首次收於3萬3000點以上，因Fed宣示2023年之前不會升息。

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)重申，在考慮改變利率或每月購買債券額度前，可以容忍通貨膨脹率高於其2%的目標並等待美國勞動市場出現實質性改善。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)表示：「在通膨擔憂上升之際表達願讓通膨上升，這是Fed願意讓長期利率進一步上漲的另一種方式。」

Fed調升經濟預測，預計2021年國內生產總值(GDP)將增加6.5%，而按個人消費支出(PCE)衡量的通貨膨脹率將成長2.2%。Fed的既定目標是將長期通貨膨脹率保持在2%。