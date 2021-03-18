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比特幣像特斯拉 但價值不能只靠「仙子效應」支撐

編譯湯淑君／綜合外電
德意志銀行分析師拉布爾認為，比特幣就像電動車大廠特斯拉，必須把潛能轉化為成果，才撐得起高昂的價值。路透
德意志銀行分析師拉布爾認為，比特幣就像電動車大廠特斯拉，必須把潛能轉化為成果，才撐得起高昂的價值。路透

過去一周來，比特幣再度發光發熱，不僅在上周末漲破6萬美元大關，還獲得多家大型銀行力挺。

財經網站MarketWatch報導，摩根士丹利（Morgan Stanley）表示，將為高淨值客戶提供「比特幣基金」，讓他們能把比特幣納入資產配置。

另一家大型金融機構，德意志銀行（Deutsche Bank）分析師暨哈佛經濟學家拉布爾（Marion Laboure）也發布研究報告，加入看好比特幣的行列。她預期比特幣不會曇花一現，只是行情波動仍將是常態。

拉布爾表示，比特幣市值達1兆美元，「重要性不容忽略」，預料在基金經理人和企業持續買進推波助瀾下，比特幣價格可能持續走高。

但拉布爾指出，真正值得一辯的是：比特幣是否單憑價值節節看漲，就能自成一種資產類別？她認為，比特幣的流動性低，是一大障礙。她舉例說，拿蘋果來比較，2020年蘋果股票成交量總計400億股，相當於在外流通總股數的270%；相較下，去年總計成交了2,800萬個比特幣，相當於總流通量的150%。

這位德意志銀行分析師指出，流動性低加劇比特幣的行情波動，只要額外幾筆大額買進或賣出，就足以「顯著衝擊供需平衡」。

拉布爾認為，未來比特幣價值仍會劇烈波動，隨民眾相信它值多少而起起伏伏，這就是所謂的「仙子效應」（Tinkerbell Effect）。她解釋，「仙子效應」是經濟術語，以童話故事「小飛俠彼得潘」（Peter Pan）裡的小仙子（Tinkerbell）命名，用來描述某件事若愈多人相信，就愈可能實現，一如彼得潘宣稱小仙子真的存在，正因小朋友深信不疑。

從這角度來看，拉布爾認為，比特幣其實就像電動車大廠特斯拉（Tesla），因為「必須把潛能轉化為成果，才支撐得起它的價值主張」。撐起特斯拉市值的，是汽車工業大舉轉向電動車的趨勢，以及特斯拉勢必成為市場領導者的假設。

拉布爾估計，比特幣目前的總值大約相當於日圓流通總值的102%、歐元流通總直值的65%、美元流通總值的53%，和英鎊流通總值的904%，但比特幣的日均成交量大約只相當於英鎊在外流通量的0.06%。

她的結論是，這款加密幣若要保持價值不墜，有個條件必須到位：跨國境的數位貨幣成為大勢所趨，而比特幣必須引領這股趨勢，成為未來的支付工具 。

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