Fed主席鮑爾淡化通膨威脅 將成「反向的伏克爾」

美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

美國 聯準會（Fed）17日送給股市投資人一份大禮，不僅維持幾近0%的超低利率和現行購債計畫不變，主席鮑爾 還強調在經濟顯現完全復元的明確證據前，不會升息。這提供股市投資人各種買進的理由，激勵道瓊指數一舉漲破33,000點。

彭博資訊專欄作家歐瑟士（John Authers）指出，Fed會後聲明與鮑爾17日記者會上的說法，在在驗證最近美國公債殖利率 曲線變陡，反映的是市場對「通貨再膨脹」的樂觀預期。鮑爾非但未收回Fed樂於讓升息腳步暫時「落後通膨走勢」（behind the curve）的說法，還表示將盡全力拉抬就業，即使那意味通膨升高也在所不惜。

歐瑟士認為，這顯示新冠肺炎疫情仍是Fed此刻最大的顧慮，並以通膨率攀只是「短暫」現象、「持續低於2%」，淡化通膨復熾的疑慮。

此外，Fed更在正式經濟預測報告中，大幅調升今年實質國內生產毛額（GDP）成長率，從去年12月底時估計的4.2%上調至6.5%；上回美國GDP成長率超過6.5%，是在1992年。Fed也對降低失業率十分樂觀，並相信在今年底前，通膨率已會輕鬆升到超過Fed的2%目標。

若上述預測成真，將意味Fed朝達成雙重法定職責——「控制通膨」和「確保充分就業」—–進展甚大。按常理，這也表示Fed或許必須提早升息。然而，從官員預測利率的「點狀圖」（dot plot）看來，多數Fed決策官員仍預期，聯邦資金利率將維持接近0%的水準，至少到2023年底是如此。

歐瑟士指出，Fed藉此傳達一個非常直接的訊息：這回Fed拚充分就業是認真的，而且不會因為未來通膨攀升就退卻。

鮑爾就在記者會上說：「我們將持續提供經濟所需的支持，需要多久就多久。這仍然大致取決於疫情發展。」他強調，美國失業人數仍然太高，即使未來一年通膨率上揚，也將是「暫時」的，因此還不構成促使Fed改變貨幣政策路線的條件。

簡言之，鮑爾表明，現在Fed最關切的問題是失業，而非通膨，且未來數月通膨可能升溫，但是暫時性的，不足為慮。至少未來兩年，Fed仍將維持利率在超低水準。

歐瑟士認為，這使鮑爾掌舵的Fed愈來愈可能成為「反向的伏克爾」。換句話說，如同前Fed主席伏克爾（Paul Volcker）在1970年代運用升息政策成功抑制美國通膨，如今鮑爾當家的Fed有望翻轉數十年來通膨率走低的心態。

這意味在「通貨再膨脹」及弱勢美元下，美國的銀行股展望看俏，其他受惠的資產類別還包括：大宗商品、新興市場、景氣循環產業。