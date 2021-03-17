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美大型銀行第1家 大摩供「富有客戶」投資比特幣

編譯黃淑玲／綜合外電
摩根史坦利為富有客戶提供比特幣投資管道。 (路透)
摩根史坦利為富有客戶提供比特幣投資管道。 (路透)

美國財經新聞媒體CNBC周三（17日）引述知情人士報導，摩根史坦利成為第一家為客戶提供比特幣投資選擇的美國大型銀行。據了解，大摩讓富有客戶可以藉由三檔基金擁有比特幣。

三檔基金中有兩檔來自Galaxy Digital，這是一家由知名的前避險基金經理人Mike Novogratz創辦的加密幣公司。另一檔基金是資產管理公司FS Investment與比特幣公司NYDIG合推的基金。

摩根史坦利只限較富裕的客戶投資這個波動性強大的資產，因為資金夠雄厚的客戶才有夠強的風險耐受度。要投資前述的三檔比特幣基金，個人戶需至少在該行有200萬美元資產，而投資公司類的客戶的話，門檻提高到500萬美元。

摩根史坦利是財富管理業界巨人，其客戶擁有的資產總值高達4兆美元。

消息人士向CNBC透露，大摩周三發給公司理專一個內部通告，讓他們可以介紹符合資格的客戶投資比特幣。消息來源表示，此舉是接納比特幣為一種資產類型的一大步，摩根史坦利決定迎合客戶的比特幣投資需求。過去一年比特幣大漲為華爾街銀行帶來壓力，迫使他們必須考慮參與其中。

除了規定高資產客戶才能在該行投資比特幣，大摩也設下投資上限，客戶投資比特幣的金額最多只能占其投資組合總價值的2.5%。

投資 比特幣 摩根史坦利

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