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Reddit狂潮撲向大猩猩 網路散戶大捐獲利救「同伴」

編譯王巧文／綜合外電
一名「華爾街押注」討論板成員認養這隻名為「Urungan」的小猩猩，促使Reddit鄉民發起對猩猩保護組織的捐款潮。(圖片取自Reddit)
一名「華爾街押注」討論板成員認養這隻名為「Urungan」的小猩猩，促使Reddit鄉民發起對猩猩保護組織的捐款潮。(圖片取自Reddit)

美國Reddit論壇「華爾街押注」（WallStreetBets）散戶投資人的注意力，正從「遊戲驛站」（GameStop，GME）等飆股上轉移，但他們的最新投資標的不是股票、比特幣，也不是眼下最夯的「非同質代幣」（NFTs），而是大猩猩。

這可不是什麼有關猿猴的交易。CNN報導，這股新熱潮始於上周六（13日），當時一名「華爾街押注」討論板成員捐出從GameStop狂潮下賺得的獲利，在黛安弗西大猩猩基金會（Dian Fossey Gorilla Fund）認養了一隻小猩猩。

先前Reddit用戶揪團力捧GameStop、AMC等股票，在1月掀起散戶軋空華爾街巨頭的狂潮，引起全球矚目。受這一認養行動啟發，曾經參戰的Reddit散戶在上周末集結，決定將在這場大戰中賺取的獲利，捐贈給針對大猩猩的保護組織。

然而，為何是捐給黑猩猩？這要說到「華爾街押注」討論板流行一個「猩球崛起」電影哏圖，其哏圖口號為「猩猩團結力量大」（Apes together strong），使「猩猩們」（apes）成為版內成員之間的暱稱。

「華爾街押注」討論版貼出的海報寫道：「利用未實現的GME利益來領養大猩猩。」、「猩猩可以拯救猩猩。」該基金會在社群媒體平台推特（Twitter）上表示，上周末以來接到無數筆捐款支持，總金額已超過33.8萬美元。

大猩猩成為Reddit散戶湧進的最新「標的」。(路透)
大猩猩成為Reddit散戶湧進的最新「標的」。(路透)

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