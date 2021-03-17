大仁說財經 | 油價重現超級周期？可能還不會

庫存仍足供經濟發展所需，油價難現超級周期。（路透）

隨著經濟自新冠疫情 大流行低點復甦，原油價 格是否會繼續延續近期的急漲走勢？可能不會。

國際能源機構(IEA)表示，預計石油 不會進入「超級周期」，也是就油價一直高於其長期趨勢。

IEA在最新單月報告中表示：「油價近日大幅上漲至接近每桶70元，引發了人們對新超級周期和迫在眉睫的供應短缺討論。但我們的數據和分析顯示情況並非如此。」

有些分析師預計，隨著新冠病毒封鎖結束和恢復旅遊，原油價格將飆升至每桶100元左右。但是，監測世界最富國家能源市場趨勢的IEA認為，全球市場有太多的外在因素動，以至油價很難出現超級周期。

IEA說：「即使從2020年第2季至今的的大量庫存已穩步下降，但與歷史水平相比，看來仍然相對充裕。」

IEA還引用一些主要產油國延長供應限制的決定作為佐證。石油輸出國家組織(OPEC)及其盟國3月初時表示，將在4月大幅削減產量，選擇限制供應，直到全球經濟復甦更加堅定為止。

OPEC+集團已在1月達成協議，將2月和3月的產量保持穩定。當時，沙烏地阿拉伯承諾將每天減產100萬桶，讓市場感到驚訝，此舉反映出市場對脆弱的需求感到不安。沙烏地阿拉伯已同意將減產延長至4月。

IEA在最新評估中說：「由於OPEC+的供應抑制，在庫存緩衝的基礎上，已經建立大量的閒置產能。」

油價上漲使產油國更有信心，在疫情造成油價崩盤後，減產可使油市處於更穩固的基礎。疫情一度讓美國油價出現史上首度短暫跌破零，但OPEC+選擇無視。

在3月初的新聞發布會上，沙國能源部長賓薩勒曼(Abdulaziz Bin Salman)表示，對石油市場的未來「還沒有達成共識」。「當市場充滿這種不可預測性和不確定性時，總有許多選擇。我是個保守派，常以更謹慎的態度對待事情。我相信市場一定會復甦，只要它真的出現。」

去年，OPEC+每天削減創紀錄的970萬桶產量。這項緊急措施以及美國和其他產油商的減產，導致油價強勁反彈。近幾個月來，隨著全球數百萬人接種新冠病毒疫苗，經濟復甦速度加快，從而使限制措施得以緩和。

原油期貨已收復疫情初期幾個月中的所有跌幅。全球指標布蘭特原油站上67元。美國WTI油格高於64元，與去年4月的紀錄低點相去甚遠。

IEA預計，OPEC+進行的減產將降低庫存。但目前還不至於如此。

IEA在報告中指出，「需求增加和OPEC+產量持續下降的前景顯示，下半年庫存將急劇下降。但是目前儲油槽和地下石油的儲量已足夠保持全球石油市場的充足供應。」