Fed不升息助經濟 道指站上33000點

聯準會(Fed)宣示2023年前不會升息，美股收復早盤跌幅，收盤上漲。(美聯社)

聯準會(Fed)宣示2023年前不會升息，並且將容許通貨膨脹 率高於平常水平，以確保經濟全面復甦，美股收復早盤跌幅，收盤上漲。

道瓊工業平均指數上漲189.42點或0.58%至3萬3015.37點，首度站上3萬3000點。史坦普500指數上漲11.4或0.29%收3974.11點，再創收盤新高。那斯達克綜合指數收復跌幅，上漲53.64點或0.4%至1萬3525.2點。那指早盤重跌1.5%，因成長股再次遭受債券殖利率 飆升的打擊。

雖然Fed預計未來2年基準利率將維持在零附近，但調升了經濟預測，以反映人們對從疫情造成的衰退中復甦的預期。預計2021年國內生產總值(GDP)將成長6.5%，之後則再降溫。

對核心通膨的預期也調升，FOMC預計今年個人消費支出(PCE)將增加2.2%。Fed的既定目標是將長期通貨膨脹率維持在2%。

道富環球投資 (State Street Global Advisors)首席投資策略師亞隆(Michael Arone)表示：「對投資人和預測來說，這真的是十分完美，股市對此有非常樂觀的反應。」「無論利率、通膨和資產價格發生什麼變化，貨幣政策幾乎都將繼續維持寬鬆。」

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)在稍後的新聞發布會表示，在考慮改變當前寬鬆政策立場前，Fed需要將通膨率維持在實質且持續高於2%的水平。

鮑爾說：「由於疫苗普遍接種以及民眾獲得的財政支持，我們的確預測隨著這些發展，可在勞動市場和通貨膨脹上取得更快的進展。」「我們相信這些情況一定會發生，但必須要等待它出現。」

10年期國債殖利率早盤觸及1.689%，為2020年1月下旬來最高點，在Fed發布聲明後回跌，收漲2個基點至1.64%。較高的利率對成長型個股特別不利，因會損害未來現金流量的價值。

Commonwealth Financial Network資深全球投資分析師加加爾(Anu Gaggar)表示：「由於2023年的中位數仍處於低點，股票和債券再次上漲。」「這就像是金髮女孩經濟：強勁的經濟成長、適度偏高的通貨膨脹率、殖利率反彈以及非常寬鬆的貨幣狀況。」

近幾周利率上升一直是股市的主要利空，特別是科技股。殖利率上漲迫使股市從成長型輪轉至價值型，從而使道指和史指徘徊在紀錄高位附近。

在迪士尼CEO查佩克(Bob Chapek)宣布加州2處迪士尼主題公園將於4月30日重新開放後，迪士尼股價收復早盤跌幅，上漲0.51%。

在德意志銀行將評級從「持有」升至「買進」後，麥當勞上漲1.93%。