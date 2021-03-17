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原物料變貴 推升美建材價格

編譯湯淑君／綜合外電
從木材、銅到磚塊，用於興建房屋的原物料紛紛漲價，正迫使美國建築商和製造商調漲價格，把升高的成本轉嫁給顧客。 歐新社
從木材、銅到磚塊，用於興建房屋的原物料紛紛漲價，正迫使美國建築商和製造商調漲價格，把升高的成本轉嫁給顧客。 歐新社

從木材、銅到磚塊，用於興建房屋的原物料紛紛漲價，正迫使美國建築商和製造商調漲價格，把升高的成本轉嫁給顧客。

木材是土地和人力除外興建房屋最大的成本之一，現在的價格是往年此時的兩倍多；原油，即生產油漆、排水管、屋瓦、地板材料的源頭，自去年10月以來已激漲逾80%；用於屋內水電管線的銅，比去年秋季漲價超過三成。

隨著原物料價格大漲，建材生產商如美國油漆和塗料大廠宣偉（Sherwin-Williams）、地板產品製造商莫霍克工業（Mohawk Industries），以及建築公司如霍頓公司（D.R. Horton）和Hovnanian Enterprises等，都已調漲價格，把升高的成本轉嫁給顧客。

華爾街日報指出，房貸利率降到歷史低點、美國聯邦政府大開刺激經濟水龍頭，以及投資人為追逐收益湧入租房市場，正帶旺房屋興建景氣，建材價格隨之勁揚。

在美國各地民眾去年4月開始踴躍參觀樣品屋，或湧入家得寶（Home Depot）買修繕材料時，建材供應鏈顯得措手不及。鋸木廠和工廠和其他許多產業一樣，也在封鎖抗疫初期關閉，油井生產作業停擺，煉油廠也閒置。颶風連番襲擊墨西哥灣石化業設施，導致用於生產排水管和外牆板的聚氯乙烯（PVC）價格飆上新高。

在加拿大和美西分銷建材的CanWel建築材料集團表示，已接到大量的抗腐木材訂單，多到足以讓自家木材加工廠產能全開到今年底。執行長杜曼說：「全已售罄，今年無法再接額外訂單了。」

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