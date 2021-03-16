傳奇投資人透露：正做空美債 放空GameStop 大賺千萬元

傳奇債券投資人葛洛斯表示，他正在做空美國公債，預期美國通膨率在未來數月將升至3%-4%。（路透）

曾有「債券天王」封號的傳奇投資人葛洛斯（Bill Gross）表示，他正在做空美國 公債，預期美國通膨率在未來數月將升至3%-4%。葛洛斯還透露，他靠著放空「迷因股」GameStop ，大賺約1000萬美元。

曾經在品浩（PIMCO）管理全球最大債券基金的葛洛斯16日接受彭博電視採訪時表示，他在做空GameStop時並非一帆風順。

葛洛斯說：「我太早進場了」，「我一度虧了約1000萬美元」，但他堅持下來，直至獲利賣出。

GameStop是一家電玩遊戲零售商，先前散戶瘋狂炒作這檔股票 並引發軋空風暴。這檔股票曾在多個月裡都是紐約證交所中做空比率最高的股票之一，但從今年1月1日至27日，隨著大量Reddit論壇用戶湧入買進，GameStop飆升1700%以上，迫使空頭人士回補股票、經紀商採取特別手段限制交易。

在那樣的狂熱氛圍中，葛洛斯出手做空GameStop。他說：「我透過選擇權進場，我猜，就像一個Robinhood交易人士一樣。」

葛洛斯尚未完成交易。他說：「波動超高」，「我仍在賣出250美元和300美元的認購期權。我認為這對選擇權賣方、而非買方，是個絕佳機會」。

另外，葛洛斯也談到通膨和美國公債市場。他表示，他正透過期貨市場放空美國10年期公債，而且依然持做空立場，主要是預期商品價格上揚、美元走軟和刺激措施帶動的需求將引發通膨。

葛洛斯說：「通膨率目前低於2%，但未來幾個月將不會低於2%」，「我預測（通膨率）將達3%到4%」。

儘管聯準會主席鮑爾承諾，在實現通膨和就業目標前，聯準會將忽略通膨暫時升溫的狀況。不過葛洛斯說：「如果通膨率三個月、六個月、12個月都在3%至4%以上，他對當前的政策就要遲疑一下了。」

葛洛斯說，他是在美國公債幾周前開始下跌時進行放空，還繼續放空10年期公債期貨和長天期公債。

由於10年期利率會對房市造成影響，葛洛斯推測聯準會可能重新動用「扭轉操作」，也就是將資產收購計畫聚焦於買進長天期公債。

葛洛斯2014年離開PIMCO，同年稍後效力駿利資產管理集團（Janus Capital），操盤駿利亨德森全球無約束債券基金（Janus Henderson Global Unconstrained Bond Fund），直到2019年退休。