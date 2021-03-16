等Fed政策宣示 股指從高點回落

在聯準會即將公布政策決定前，道瓊工業指數從盤中紀錄高位回落，終結連升7天走勢。(美聯社)

在聯準會(Fed)即將公布政策決定前，道瓊工業指數 從盤中紀錄高位回落，終結連升7天走勢。

道指下跌127.51點或0.39%至3萬2825.95點。史坦普500指數也在盤中創下歷史新高後下跌6.23或0.16%收3962.71點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲11.86點或0.09%收1萬3471.57點。

史指和道指仍很接近紀錄高位，但投資 人越來越擔心利率可能繼續攀升，扼殺股市的反彈。當指標10年期美國國債殖利率 在晚盤交易短暫升至1.62%以上時，股指跌至盤中低點。

交易員正觀察17日Fed有關利率和通膨的更多說法。Fed自16日起舉行為期2天的會議，主席鮑爾(Jerome Powell)將在第二天會議結束後發表聲明並簡報。

貝萊德全球固定收益部門資訊長里德(Rick Rieder)說，股市將因「鮑爾在新聞發布會上的說法」而變動。「如果他什麼也沒說，股市將會有反應；如果他說了很多，它也將帶動股市。」

近期債券殖利率的上漲已促使成長型股票輪轉退出，因為這類型的企業未來現金流量相對於其他資產而言似乎開始失去吸引力。

LPL Financial策略師指出：「新冠病毒疫苗接種使經濟更接近完全開放，並且可能是評估2021年經濟成長展望的最重要因素。」「預計利率將對市場的威脅度會逐漸消失。」

股市走勢受到大型科技股支撐，蘋果和谷歌母公司Alphabet分別上漲1.27%和1.43%，亞馬遜上漲0.33%。蘋果和亞馬遜近幾個月表現不佳，因為投資人已從成長型股票轉向價值型，但部分策略師認為，有些較成熟的科技股現在看來更便宜。

Edward Jones投資策略師庫卡法斯(Angelo Kourkafas)說：「它們都是具有良好資產負債表的高獲利業務。」「目前可能表現相對較差，但根據其交易估值，我很難相信它們會出現嚴重或持續的大跌。」

最新公佈的經濟數據顯示，2月零售額下降3%，超出預期，部分反映出當月全美天氣惡劣。但是，1月零售數據從成長5.3%上修至7.6%，因此股市大多忽略2月的數據。

股市的平靜也反映在Cboe波動率指數(VIX)上，該指數跌破20，觸及去年2月以來最低水平。該指數衡量基準的是期權定價所隱含的股票預期未來價格波動。