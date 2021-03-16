我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波頓看美中高層會談：現已非歐巴馬時代

莫德納：第一批臨床試驗志願者已施打兒童疫苗

殖利率上升 中國日本大買美債

記者蔡敏姿／綜合報導

中國1月意外增加美債229億美元，至1.09兆美元，創下2019年10月以來的一年多高點。顯示美債殖利率的上升，已吸引中國及日本買進美債 。

財聯社報導，道明證券駐紐約高級利率策略師Gennadiy Goldberg表示，引人注目的是中國和日本的大量購買，因殖利率的上升令美債具有吸引力。

1月底時，美國基準十年期國債殖利率為1.09%，高於月初的0.91%。

金融界報導，美國財政部16日公布國際資本流動報告（TIC），今年1月，日本繼續位居美國國債的最大海外持有國，所持美債月增254億美元，是六個月裡首度增持美債，結束此前連續五個月減持，至總量1.28兆美元，創下2020年8月以來新高。

2019年6月起，日本的美債持倉規模自2017年5月來首次超越中國，晉升為美國最大債主。去年7月時，日本所持美債總量1.29兆美元曾創歷史最高。

中國今年1月所持美債增加至2019年10月以來新高，月增229億美元，至1.09兆美元。

去年10月中國曾連續五個月減持美債，11月月增持90億美元創下主要海外「債主」中最多，12月再度月減持15億美元。去年10月持有美債總量降至1.05兆美元，曾創2017年1月以來的近四年低位，超越去年9月所創的2017年2月來最低。

目前，日本仍是海外美國國債最大持有國，中國為第二大持有國。日本和中國各自持有的美國國債規模均超過了排名其後的英國、愛爾蘭和盧森堡的總和。

總體來看，外國政府1月所持美國政府債券增加488億美元，至7.12兆美元，總額創下歷史次高。美國財政部報告還顯示，外國買家1月購買119.78億美元的美國股票，大幅低於前一個月的783億美元。

不過這已是外國買家連續第九個月增持美股。過去12個月的淨購買總額為3,750億美元，為史上最大的買入規模。

美國 中國 日本

上一則

諾基亞降低成本 2023年前裁員萬人

延伸閱讀

2加2會談落幕 松田康博:美日認為中國企圖改變現狀

2加2會談落幕 松田康博:美日認為中國企圖改變現狀
CDC主任：英國變種病毒恐成美國主要感染案例

CDC主任：英國變種病毒恐成美國主要感染案例
布林肯強調深化與日本關係 盼聯手抗衡中國

布林肯強調深化與日本關係 盼聯手抗衡中國
美日防長會晤 奧斯丁重申反對中國片面改變現狀

美日防長會晤 奧斯丁重申反對中國片面改變現狀

熱門新聞

花旗集團對拒絕返還先前誤轉給露華濃公司債權人款項的資產管理機構展開報復。（歐新社）

誤轉5億美元追不回 花旗傳報復這些投資公司

2021-03-09 23:21
有「女股神」封號的明星基金操盤手伍德(右)。(Getty Images)

ARK女股神最新敲進這檔股票 一出手就砸3600萬元

2021-03-11 13:07
道瓊工業指數近日來迭創新高，反映疫後美國經濟復甦的展望。歐新社

道瓊指數近日迭創新高 為何意義重大？

2021-03-12 07:46
AWS去年第4季市占率約為34%，雖仍為雲端事業霸主，但面對微軟的雲端事業市占率快速增至20%，AWS勢必要支援企業客戶使用更多服務。路透

AWS和Palantir聯手 亞馬遜雲端事業如虎添翼

2021-03-09 11:12
線上支付平台Stripe舉行最新一輪募資後，估值暴增至950億美元。取材自Stripe官網

矽谷最值錢未上市公司 支付平台Stripe估值近千億美元

2021-03-15 07:19
債券殖利率下降，讓道瓊工業平均指數飆升逾400點，創歷史新高。(美聯社)

紓困案+利率降 道指大漲創新高

2021-03-10 16:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
拜登醞釀增稅 規模30年來最大

拜登醞釀增稅 規模30年來最大
無證客被要求「走回墨西哥」 她啜泣：拜登答應過我們

無證客被要求「走回墨西哥」 她啜泣：拜登答應過我們
批美韓聯合軍演 金與正：美要睡得安穩 就別惹麻煩

批美韓聯合軍演 金與正：美要睡得安穩 就別惹麻煩
華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州

華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州