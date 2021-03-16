殖利率上升 中國日本大買美債

中國 1月意外增加美債229億美元，至1.09兆美元，創下2019年10月以來的一年多高點。顯示美債殖利率的上升，已吸引中國及日本 買進美債 。

財聯社報導，道明證券駐紐約高級利率策略師Gennadiy Goldberg表示，引人注目的是中國和日本的大量購買，因殖利率的上升令美債具有吸引力。

1月底時，美國 基準十年期國債殖利率為1.09%，高於月初的0.91%。

金融界報導，美國財政部16日公布國際資本流動報告（TIC），今年1月，日本繼續位居美國國債的最大海外持有國，所持美債月增254億美元，是六個月裡首度增持美債，結束此前連續五個月減持，至總量1.28兆美元，創下2020年8月以來新高。

2019年6月起，日本的美債持倉規模自2017年5月來首次超越中國，晉升為美國最大債主。去年7月時，日本所持美債總量1.29兆美元曾創歷史最高。

中國今年1月所持美債增加至2019年10月以來新高，月增229億美元，至1.09兆美元。

去年10月中國曾連續五個月減持美債，11月月增持90億美元創下主要海外「債主」中最多，12月再度月減持15億美元。去年10月持有美債總量降至1.05兆美元，曾創2017年1月以來的近四年低位，超越去年9月所創的2017年2月來最低。

目前，日本仍是海外美國國債最大持有國，中國為第二大持有國。日本和中國各自持有的美國國債規模均超過了排名其後的英國、愛爾蘭和盧森堡的總和。

總體來看，外國政府1月所持美國政府債券增加488億美元，至7.12兆美元，總額創下歷史次高。美國財政部報告還顯示，外國買家1月購買119.78億美元的美國股票，大幅低於前一個月的783億美元。

不過這已是外國買家連續第九個月增持美股。過去12個月的淨購買總額為3,750億美元，為史上最大的買入規模。