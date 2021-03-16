EToro借殼上市 新公司市值估破百億美元

電子交易平台EToro宣布，將與Betsy Cohen的特殊目的收購公司（SPAC）FinTech Acquisition Corp. V（FACV）合併後上市，新公司市值可望突破百億美元。

EToro的聲明指出，合併後將以EToro集團的名稱營運，在那斯達克交易所掛牌；合併後的公司，市值約104億美元。聲明並指出，EToro已在去年成為美國 美國金融業監管局（Financial Industry Regulatory Authority，FINRA）的成員，預期今年下半年開始在美國提供股票交易服務。

FACV股價16日在紐約 早盤暴衝16.5%，報12.5美元。

EToro在2007年成立，標榜「社群 投資平台」，是線上交易平台羅賓漢市場公司（Robinhood Market）的競爭對手，2018年進入美國市場；EToro表示，該公司去年新增逾500萬名註冊用戶，目前已有數十個國家的2,000萬名註冊用戶。

EToro平台並不收取佣金，但與美國業者不同，並未透過客戶訂單流回饋（payment for order flow，PFOF）模式獲利，也就是把交易資料賣給避險基金，因為歐洲地區禁止這種做法。EToro的獲利模式，主要來自該公司支付券商的價格與用戶交易價格間的價差。